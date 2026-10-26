Isparta Yenice'de kestaneler 45 gün boyunca ağaçlardan dökülüp toplanıyor - Son Dakika
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Isparta Yenice'de kestaneler 45 gün boyunca ağaçlardan dökülüp toplanıyor

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Isparta Yenice\'de kestaneler 45 gün boyunca ağaçlardan dökülüp toplanıyor
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Isparta Yenice'de 800 yıllık kestane ağaçlarının da yer aldığı bahçelerde hasat, ağaçlardan kendiliğinden düşen kestanelerin yaklaşık 45 gün boyunca toplanmasıyla yapılıyor. 30 dönümlük alanda 30 ton civarı ürün beklenirken bu süreç aile ve komşuluk bağlarını güçlendiriyor.

Isparta'da aralarında 800 yıllık ağaçların da bulunduğu kestane bahçelerinde, ağaçlardan yere dökülen kestaneler toplanıyor.

Isparta merkeze bağlı Yenice Mahallesi'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca koruma altına alınan kestane ağaçlarının bulunduğu bahçelerde, ekim ayında yere düşen kestaneler için hasat mesaisi yaşanıyor.

Mahalle sakinleri ve ziyaretçiler, asırlık ağaçların çevresinde bir araya gelerek topladıkları kestaneleri ateşte pişiriyor, aileleri ve yakınlarıyla vakit geçiriyor. Bahçe sahipleri ise ürünlerin bir bölümünü satarak gelir elde ediyor.

Bahçe sahiplerinden 70 yaşındaki Müzeyyen Akkaya, gazetecilere, 1990 yılında kurulan kestane bahçesinin babasından miras kaldığını, burada hem ailesiyle vakit geçirdiğini hem de kazanç elde ettiğini söyledi.

Her yıl düzenli olarak bahçeye geldiğini ifade eden Emine Dolmaz da kestane hasadının insanları bir araya getiren geleneksel bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Kestane toplamanın aile ve komşuluk ilişkilerini güçlendirdiğini dile getiren Dolmaz, "Kestanenin insanları birbirine birleştirici özelliği var. Akrabayı, eşi dostu, komşuyu bir araya getiriyor. Bu yeşilliğin, ağaçların içinde vakit geçirmek çok güzel. Duygusal olarak insanı hep geçmişe götürüyor." diye konuştu.

Nuri Dolmaz ise kestane toplamak için sabah erken saatlerde bahçeye geldiklerini belirterek, "Gün ışımaya başladığında geceden dökülen kestaneler toplanıyor. Biz biraz geç, saat 09.30-10.00 gibi geldik. Eşimizle dostumuzla burada yiyip içiyor, sohbet ediyoruz. Günümüzü değerlendirip akşam evimize dönüyoruz." ifadesini kullandı.

Ailesiyle ilk kez kestane bahçesine gelen Ali Yalçın da geleneği sürdürmek istediklerini kaydetti.

Yalçın, "Asırlardır devam eden bu kestane geleneğini yaşatmak için bugün buradayız. Sabah erken saatlerde geldik. Çocuklarımla birlikte kestanelerimizi topladık, çayımızı içip kahvaltımızı burada yaptık. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ederiz." dedi.

Bu yıl 30 ton civarında kestane bekleniyor

Yenice Mahallesi Muhtarı ve kestane üreticisi İsmail Akkaya, bölgede kestane hasadının kuşaklar boyunca sürdürüldüğünü aktardı.

Akkaya, ağaçların çok yüksek olması nedeniyle dallardaki kestaneleri silkeleyerek düşürmelerinin mümkün olmadığını belirterek, hasadın yaklaşık 45 gün boyunca ağaçlardan kendiliğinden yere dökülen kestanelerin toplanmasıyla sürdüğünü anlattı.

Akkaya, "Bu topraklarda yüzyıllardır atalarımız hasat yapıyor. Biz de Allah'ın izniyle bu hasadı devam ettirmek istiyoruz. Ağaçlarımız asırlık ve çok yüksek. Aralarında tescillenen 800 yıllık ağaçlarımız var. Bu nedenle ağaçlara çıkıp silkme imkanımız yok. Biz yaklaşık 45 gün boyunca kestane ağaçlarının altında bekleyerek hasat yapıyoruz." bilgisini paylaştı.

Ağaçların köklerinin derinlere uzanmasının ürünün niteliğine katkı sağladığını ifade eden Akkaya, "Ağaçlarımızın kökleri çok derinde olduğu için kestanelerimiz de oldukça güzel. Diğer illerden farklı bir ürünümüz var." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılki rekoltenin geçen yıla göre daha iyi olduğunu bildiren Akkaya, yaklaşık 30 dönümlük bahçelerde 30 ton civarında kestane hasadı beklediklerini dile getirdi.

Ürünlerin bir bölümünü yakınlarına ikram ettiklerini, kalan kısmını ise bahçenin masraflarını karşılamak amacıyla sattıklarını belirten Akkaya, geçen yıl yağışın az olması nedeniyle kestanelerin daha çatlak olduğunu, bu yılki yağışlarla birlikte ürünlerin daha diri ve kaliteli hale geldiğini aktardı.

Kestanelerin boyutlarına göre farklı fiyatlardan satıldığını belirten Akkaya, küçük boy kestanelerin 75-100 lira, orta boy kestanelerin 100-150 lira, büyük boy kestanelerin ise 200-250 lira arasında alıcı bulduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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