İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki baskınlarında 2 Filistinli yaralandı - Son Dakika
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İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki baskınlarında 2 Filistinli yaralandı

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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda darbedilen 2 Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda darbedilen 2 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Beytüllahim kentine bağlı El-Meniyye bölgesinde İsrail askerlerinin saldırısına uğrayan 2 Filistinli darp sonucu yaralandı.

Sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Cenin vilayetine bağlı Kefr Dan beldesine baskın düzenleyen İsrail özel kuvvetleri, bir ev ile bazı iş yerlerinde arama yaptıktan sonra bir genci gözaltına alarak bölgeden çekildi.

Şehitler Anıtı yıkıldı ve zeytin ağaçları söküldü

Nablus kentine bağlı El-Lubban eş-Şarkiyye köyünde ise İsrail ordusuna ait buldozerler, köyün ana girişindeki şehitler anıtını yerle bir ederek Filistin haritasının yer aldığı makete el koydu.

Ayrıca İsrail askerleri, El-Lubban eş-Şarkiyye ve Es-Saviye köylerinin girişlerini demir kapılarla kapatarak toprak yolları buldozerlerle ulaşıma kapattı ve çok sayıda zeytin ağacını söktü.

Kudüs ve Tulkerim'de baskınlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Hizma beldesine baskın yapan İsrail askerleri, bazı iş yerlerini kapattı, belde girişlerini kapatarak Filistinlilere ses bombaları attı.

Tulkerim'in doğusundaki Ramin beldesi ile İktaba banliyösünde de askeri devriyeler düzenleyen İsrail güçleri, sivillerin geçişini engelledi ve Şehitler Meydanı'ndaki Filistin bayrağını indirdi.

Kaynak: AA
Batı ŞeriaİsrailGüncelSon Dakika

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