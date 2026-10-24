İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'da zeytin hasadı yapanları vurdu; ölen yaralanan yok - Son Dakika
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İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'da zeytin hasadı yapanları vurdu; ölen yaralanan yok

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İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyinde Kefertebnit ve Mansuri beldeleri ile Huceyr Vadisi'nde zeytin hasadı yapanları hedef aldı. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken topçu ateşi Ariş bölgesi ile Merceyun Ovası'nı vurdu.

İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefertebnit beldesi ile Sur kentinin güneyindeki Mansuri beldesini hedef aldı.

İsrail savaş uçakları, güneydeki Huceyr Vadisi'nde zeytin hasadı yapanları hedef aldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail topçuları ise Hadasa ve Haris beldeleri arasındaki Ariş bölgesini 155 milimetrelik ağır toplarla vurdu. Merceyun Ovası da topçu saldırılarının hedefi oldu.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 389 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor.

Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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