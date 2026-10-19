İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere topçu saldırısı düzenledi - Son Dakika
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İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere topçu saldırısı düzenledi

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İsrail topçusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Mifadun çevresi ile Hadasa beldesini aralıklarla vurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığına göre 2 Mart'tan bu yana saldırılarda en az 4 bin 389 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere topçu saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail topçuları, güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Mifadun beldesinin çevresi ile Hadasa beldesini aralıklarla hedef aldı.

İsrail ayrıca insansız hava aracıyla (İHA) Mifadun'un Recm Mahallesi'nde daha önce hedef alınan bir binanın çatısına roket attı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 389 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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