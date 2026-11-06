İsrail Başbakanlık Ofisi, ABD'nin 4 milyar dolarlık yardımını keseceğini doğruladı - Son Dakika
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İsrail Başbakanlık Ofisi, ABD'nin 4 milyar dolarlık yardımını keseceğini doğruladı

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İsrail Başbakanlık Ofisi, ABD'nin yaklaşık 4 milyar dolarlık askeri yardımının kesileceğini günler sonra doğruladı. Açıklamada yardımın ne zaman kesileceği belirtilmezken, sözcü Doron Spielman İsrail'in bu yardımı savunma ve düşmanlarla mücadelede kullandığını ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, yaklaşık 4 milyar dolarlık ABD askeri yardımının kesileceğini günler sonra doğruladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e yıllık yaklaşık 4 milyar dolarlık askeri yardımı keseceğini duyurmasının ardından Başbakanlık Sözcüsü Doron Spielman'ın Fox News'e yaptığı açıklamayı X hesabından paylaştı.

Trump'ın açıklamasından günler sonra Tel Aviv yönetimi adına 4 milyar dolarlık Amerikan askeri yardımının kesileceğini ilk kez doğrulayan Spielman, İsrail'in ABD askeri yardımını hem kendisini savunmak hem ABD ve diğer Batı ülkelerinin düşmanlarıyla mücadele etmek için kullandığını ileri sürdü.

Spielman, İsrail'in güçlü ve istikrarlı bir ekonomiye sahip olduğunu öne sürerek Trump ve Netanyahu'nun, ABD'nin İsrail'e yardımı düzeyinden iki ülkenin ortaklığı düzeyine geçtiğini iddia etti.

Açıklamada, ABD'nin İsrail'e askeri yardımının ne zaman kesileceğine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

"Artık İsrail'e para vermeyeceğiz"

ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da, ABD'nin İsrail'e yapacağı 4 milyar dolarlık yardımın durdurulacağını açıklamıştı.

Yıl sonuna kadar İsrail'e yardımın durdurulacağı konusunda anlaşmaya varıldığını aktaran Trump, "Artık İsrail'e para vermeyeceğiz." demişti.

İsrail devlet televizyonu KAN, Trump'ın ABD'de ara seçimlerin düzenlendiği gün açıkladığı "beklenmedik" kararın, İsrail Savunma Bakanlığı ile ordu kademelerinde şaşkınlığa yol açtığını aktarmıştı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Trump'ın İsrail'e 4 milyar dolarlık yardımın durdurulacağı yönündeki açıklamasının ardından, yardımın ne zaman durdurulacağına ilişkin netlik bulunmadığını savunmuştu.

Kaynak: AA
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