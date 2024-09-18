İsrail'den 2. siber saldırı! Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı - Son Dakika
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İsrail'den 2. siber saldırı! Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

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İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a ait iletişim cihazlarına bir kez daha siber saldırı düzenleyerek patlattı. Saldırının Beyrut'un güney banliyölerindeki el telsizlerine yönelik olduğu belirtildi. Olayda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 300 kişi yaralandı. BM Güvenlik Konseyi, Cuma günü öğleden sonra acil oturumla toplanma kararı aldı.

18.09.2024 17:18  Güncelleme: 17:38
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İsrail rahat durmuyor. Lübnan'da Hizbullah üyelerinin iletişim cihazlarının ikinci kez hedef alınması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

İSRAİL, İLETİŞİM CİHAZLARINI BİR KEZ DAHA HEDEF ALDI

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah üyelerinin çağrı cihazlarına yönelik düzenlediği siber saldırının yankıları sürerken, bir saldırı haberi daha geldi. Lübnan'ın güney banliyölerinde İsrail bir kez daha Hizbullah üyelerinin çağrı cihazlarını hedef aldı. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti. En az 300 kişi yaralandı.

EL TELSİZLERİ PATLADI

Reuters'a konuşan bir kaynak, cihazların çağrı cihazı olup olmadığının net olmadığını belirtti. Hizbullah'a yakın bir kaynak ise Beyrut karargahındaki el telsizlerinin infilak ettiğini aktardı. Telsizlerin Hizbullah tarafından beş ay önce, çağrı cihazları ile aynı zamanda satın alındığı belirtildi.

BMGK OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de (BMGK) harekete geçti. BMGK, Lübnan'daki olayları görüşmek için Cuma günü öğleden sonra acil oturumla toplanacak.

İsrail'den 2. siber saldırı! Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

LÜBNAN'IN GÜNEYİNE HAVA SALDIRISI

İsrail'in Lübnan'ın güneyine hava saldırısında bir kadın öldü. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail Sur kentinin kırsalında bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybederken İsrail'e ait hava araçlarının bölgede yoğun uçuş yaptığı aktarıldı.

ABD YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlatılması olayıyla herhangi bir ilgilerinin bulunmadığını ve olayın sorumlusunun kim olduğuna ilişkin bir değerlendirme yapmayacaklarını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "ABD'nin bu işle bir ilgisinin olmadığını söyleyebilirim. ABD, bu olayla ilgili önceden bilgi sahibi de değildi. Şu anda olayla ilgili bilgi topluyoruz." ifadesini kullandı. Israrlı sorular karşısında saldırının sorumlusunun İsrail olup olmadığına ilişkin yorum yapmaktan kaçınan Miller, "ABD Dışişleri Bakanı Blinken bölgedeyken böyle bir saldırı yapmak sizce de bölgede ABD'nin tansiyonu düşürme çabalarına zarar vermiyor mu?" şeklindeki bir soruya yanıt vermekten kaçındı.

İsrail'den 2. siber saldırı! Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI PATLAMALARIN ARDINDAN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPTI

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, akşam saatlerinde "tüm alanlarda saldırı ve savunmada hazırlıklı olmayı" ele alan bir durum değerlendirmesi yaptı. Açıklamada, ayrıca iç cephe komutanlığının, halkın uyması için verilen güvenlik direktiflerinde herhangi bir değişiklik olmadığı kaydedildi.

MOSSAD İDDİASI

Sky News Arabia'nın çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberinde ise Lübnan'daki geniş çaplı çağrı cihazı saldırısının, İsrail dış istihbarat teşkilatı MOSSAD'ın Hizbullah'ın iletişim cihazlarını teslim almadan önce ele geçirmesi sayesinde mümkün olduğunu öne sürdü. Kaynağa göre MOSSAD, cihazların pillerine "PETN" adı verilen güçlü bir patlayıcı madde yerleştirdi ve bataryaların sıcaklığını uzaktan yükselterek patlattı.

İsrail'den 2. siber saldırı! Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

NE OLMUŞTU?

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı. Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır, yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

İsrail\'den 2. siber saldırı! Lübnan\'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

Beyrut, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den 2. siber saldırı! Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı - Son Dakika

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