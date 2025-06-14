İsrail'den Tahran'a saldırı! İran ordusu çok sayıda savaş uçağını düşürdü - Son Dakika
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İsrail'den Tahran'a saldırı! İran ordusu çok sayıda savaş uçağını düşürdü

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İsrail\'den Tahran\'a saldırı! İran ordusu çok sayıda savaş uçağını düşürdü
14.06.2025 21:06
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İsrail\'den Tahran\'a saldırı! İran ordusu çok sayıda savaş uçağını düşürdü
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İsrail Ordusu, İran'a yeni bir saldırı başlattı. Saldırıda başkent Tahran hedef alınırken, hava savunma sistemleri devreye girerek karşılık verdi. Saldırıların başlamasının ardından İran Ordusu ''Ülkenin çeşitli bölgelerinde 10 düşman İsrail uçağı düşürüldü'' açıklamasını yaptı.

İsrail'in İran'a başlattığı saldırıda başkent Tahran başta olmak üzere Hürmüzgan, Kermanşah, Batı Azerbaycan, Luristan ve Huzistan ve Bender Abbas kentleri hedef alındı. Saldırıların başlamasının ardından İran Ordusu "Ülkenin çeşitli bölgelerinde 10 düşman İsrail uçağı düşürüldü" açıklamasını yaptı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar devam ediyor. İran'ın dün başlattığı misilleme saldırılarının ardından İsrail, yeni bir saldırı başlattı.

TAHRAN VE HÜRMÜZ BOĞAZI'NA SALDIRI

İsrail Ordusu, İran'ın başkenti Tahran ve Hürmüzgan, Kermanşah, Batı Azerbaycan, Luristan ve Huzistan eyaletlerine güçlü saldırılar düzenledi.

Ayrıca İran'ın güneyindeki Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Bender Abbas kentine hava saldırısı düzenlendiği de bildirildi.

İRAN: 10 DÜŞMAN UÇAĞI DÜŞÜRDÜK

Saldırıda başkent Tahran da hedef alınırken, hava savunma sistemleri devreye girerek saldırıya karşılık verdi. İran Ordusu "Ülkenin çeşitli bölgelerinde 10 düşman İsrail uçağı düşürüldü" açıklaması yaptı.

"YIKICI YANIT VERİLECEK"

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasının ardından İran medyası, saldırılara yıkıcı bir yanıt verileceğini bildirdi. İran medyasındaki haberde, "6 bölge saldırı altında, İsrail'e saatler içinde yıkıcı yanıt verilecek" denildi.

İSRAİL: SALDIRILAR SÜRECEK

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in İran'ı vurduğu ve "Tahran'ın İsrail'e büyük zarar verebilecek bir cephaneliğe hala sahip olduğu" ileri sürüldü. Açıklamada, İsrail'in, İran'a ait karadan karaya füze üslerine yönelik saldırılarını sürdüreceği ve bu üsleri yok edeceği ifade edildi.

İSRAİL'İN YENİ HEDEFİ TAHRAN

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar gün içerisinde yaptığı açıklamada, "Tahran yolunun açıldığını" söyleyerek, İran'a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerinin sinyalini verdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i sert sözlerle uyardı, "Eğer İsrail sivillerine füze atmaya devam ederse, Tahran yanacak" dedi. Katz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İranlı diktatör, İran vatandaşlarını rehin alıyor ve özellikle Tahran'dakiler başta olmak üzere, İsrail vatandaşlarına verilen ağır zararın bedelini ödeyecekleri bir gerçeklik yaratıyor. Eğer Hamaney, İsrail'in sivil bölgelerine füze atmaya devam ederse, Tahran yanar."

İKİ TARAFTAN DA KAYIPLAR VAR

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil 20'ye yakın üst düzey askeri yetkililer ile 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Toplam sivil kaybı ise 78 olarak açıklandı.

İran'ın bu saldırılara karşı misillemesi ise gece yarısı geldi. Tel Aviv'i vuran Tahran yönetimi saldırıların süreceğini ifade etti. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılarının çoğunun durumunun hafif olduğu belirtildi.


Tahran, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Tahran'a saldırı! İran ordusu çok sayıda savaş uçağını düşürdü - Son Dakika

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    Yorumlar (19)

  • Erkan Toprakhisar:
    Rabbim israili helak et 236 13 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    vah vah chp liler üzülür şimdi. 76 160 Yanıtla
  • Vadaa:
    Johny senin baban alman annen ingiliz sana gr ckn yok oe 73 13 Yanıtla
  • zeki69:
    inşallah 73 7 Yanıtla
  • Aslan :
    10 yetmez 100 olsun 42 2 Yanıtla
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