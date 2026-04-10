Gözler barış masasına çevrilmişken İsrail\'den dünyayı tedirgin eden mesaj

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Beyrut ile doğrudan müzakerelere başlanması talimatına rağmen Lübnan’da Hizbullah’a yönelik saldırıların süreceğini açıkladı.

"BU BÖLGE ÖNCELİKLİ ÇARPIŞMA SAHAMIZ"

Zamir, İsrail ordusunun sahadaki durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu savaş durumunda, ateşkeste değil. Bu bölgede savaşmaya devam edeceğiz. Burası bizim öncelikli çarpışma sahamız" ifadelerini kullandı.

İRAN MESAJI: HER AN SAVAŞA DÖNEBİLİRİZ

İran ile ateşkes halinde olduklarını belirten Zamir, buna rağmen gerilimin tamamen sona ermediğini vurgulayarak, “Tahran ile her an yeniden savaşa dönebiliriz” dedi.

NETANYAHU'DAN MÜZAKERE TALİMATI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini açıklamıştı. Netanyahu, müzakere açıklamasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada ise Lübnan ile doğrudan müzakere yürüteceklerini ancak ateşkes olmayacağını söylemişti.

İRAN CEPHESİNDEN İDDİALARA YANIT

İranlı müzakere heyetinin Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giriş yaptığı yönünde bazı batılı medya organlarında çıkan iddiaların yalanlandığı bildirildi. Fars Haber Ajansı, ismini açıklamadığı İranlı kaynağın konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.Söz konusu kaynak, İran'ın Pakistanlı yetkililere resmi olarak bildirdiğine göre "Lübnan'da ateşkes sağlanana kadar İslamabad'da ABD tarafıyla barış görüşmelerine katılma planı bulunmadığını" söyledi.

"LÜBNAN" ŞARTINI ÖNE SÜRDÜLER

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşı sona erdirmek için yapılacak görüşmelerin, ABD'nin başta Lübnan olmak üzere tüm cephelerde ateşkes taahhütlerine uymasına bağlı olduğunu söylemişti.