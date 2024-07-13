İsrail \'güvenli\' dediği El-Mevasi\'ye saldırdı: En az 50 ölü

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan saldırıları 281. gününde de devam ediyor. El-Mevasi bölgesine gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze'nin Han Yunus bölgesinin batısında kalan El Mavasi mülteci kampına yönelik havadan bir saldırı gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri, İsrail saldırısında 50'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralı olduğunu aktardı.

KASITLI BİR ŞEKİLDE SİVİLLER HEDEF ALINDI

Bölge daha önce İsrail tarafından güvenli bölge olarak belirlenmişti. İsrail güçleri kasıtlı bir şekilde yerinden edilmiş Filistinli sivilleri hedef aldı. Han Yunus'taki Nasser Hastanesi yetkilileri, hastanenin daha fazla yaralıya bakacak kapasitesi olmadığını ifade etti. Bölgedeki sağlık ekipleri, ölü sayısında artış olabileceğini bildiriyor.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas'a bağlı medya bürosundan yapılan açıklamada, "İsrail işgal ordusu, Han Yunus'ta yerlerinden edilenlerin kaldığı çadır kampları bombalayarak büyük bir katliam gerçekleştirdi. Korkunç katliamda, 100'den fazla kişi öldü ya da yaralandı. Bunlara sivil acil durum çalışanları da dahil" denildi.

GAZZE ŞERİDİ'NİN ÇEŞİTLİ NOKTALARINDA SALDIRILAR SÜRÜYOR

Öte yandan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği son saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı. İsrail savaş uçakları Deyr el-Belah'ta "Er-Rai" ailesine ait evi bombaladı. Sivil savunma ekiplerinin, enkaz altından 3'ü çocuk 5 kişinin naaşını çıkardığı, cenazelerin Aksa Şehitleri Hastanesi morguna kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail, Tel el-Heva bölgesinde sivillere "quadcopter" tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) ateş açtı. Saldırıda can kaybı olup olmadığına dair bilgi verilmedi. İsrail güçlerinin Gazze kentinin Sanayi bölgesi, Et-Tayaran Kavşağı ve Tel el-Heva semtlerine de top atışları gerçekleştirdiği, saldırılarda ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

YOĞUN HAVA SALDIRILARI VE TOP ATIŞLARI

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin, Han Yunus'un doğusuna ve İslam Üniversitesi yakınına düzenlediği iki hava saldırısında da ölen ve yaralananlar oldu. Tanıklar, güneydeki Refah kentinin çeşitli yerlerine yönelik yoğun hava saldırıları ve top atışlarının bu gece de devam ettiğini aktardı.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den beri hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 38 bin 345'e, yaralananların sayısının da 88 bin 295'e çıktı.