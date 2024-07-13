İsrail 'güvenli' dediği El-Mevasi'ye saldırdı: En az 50 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail 'güvenli' dediği El-Mevasi'ye saldırdı: En az 50 ölü

İsrail \'güvenli\' dediği El-Mevasi\'ye saldırdı: En az 50 ölü

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, İsrail'in ''güvenli olduğunu'' iddia ettiği El-Mevasi bölgesine saldırı düzenlediğini duyurdu. En az 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, onlarca kişi de yaralandı.

13.07.2024 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan saldırıları 281. gününde de devam ediyor. El-Mevasi bölgesine gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze'nin Han Yunus bölgesinin batısında kalan El Mavasi mülteci kampına yönelik havadan bir saldırı gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri, İsrail saldırısında 50'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralı olduğunu aktardı.

KASITLI BİR ŞEKİLDE SİVİLLER HEDEF ALINDI

Bölge daha önce İsrail tarafından güvenli bölge olarak belirlenmişti. İsrail güçleri kasıtlı bir şekilde yerinden edilmiş Filistinli sivilleri hedef aldı. Han Yunus'taki Nasser Hastanesi yetkilileri, hastanenin daha fazla yaralıya bakacak kapasitesi olmadığını ifade etti. Bölgedeki sağlık ekipleri, ölü sayısında artış olabileceğini bildiriyor.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas'a bağlı medya bürosundan yapılan açıklamada, "İsrail işgal ordusu, Han Yunus'ta yerlerinden edilenlerin kaldığı çadır kampları bombalayarak büyük bir katliam gerçekleştirdi. Korkunç katliamda, 100'den fazla kişi öldü ya da yaralandı. Bunlara sivil acil durum çalışanları da dahil" denildi.

GAZZE ŞERİDİ'NİN ÇEŞİTLİ NOKTALARINDA SALDIRILAR SÜRÜYOR

Öte yandan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği son saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı. İsrail savaş uçakları Deyr el-Belah'ta "Er-Rai" ailesine ait evi bombaladı. Sivil savunma ekiplerinin, enkaz altından 3'ü çocuk 5 kişinin naaşını çıkardığı, cenazelerin Aksa Şehitleri Hastanesi morguna kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail, Tel el-Heva bölgesinde sivillere "quadcopter" tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) ateş açtı. Saldırıda can kaybı olup olmadığına dair bilgi verilmedi. İsrail güçlerinin Gazze kentinin Sanayi bölgesi, Et-Tayaran Kavşağı ve Tel el-Heva semtlerine de top atışları gerçekleştirdiği, saldırılarda ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

YOĞUN HAVA SALDIRILARI VE TOP ATIŞLARI

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin, Han Yunus'un doğusuna ve İslam Üniversitesi yakınına düzenlediği iki hava saldırısında da ölen ve yaralananlar oldu. Tanıklar, güneydeki Refah kentinin çeşitli yerlerine yönelik yoğun hava saldırıları ve top atışlarının bu gece de devam ettiğini aktardı.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den beri hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 38 bin 345'e, yaralananların sayısının da 88 bin 295'e çıktı.

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail 'güvenli' dediği El-Mevasi'ye saldırdı: En az 50 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Enver Atabey: Allah'ım Kahhar ismi şerifiyle kahr eylesin inşallah sizi 69 0 Yanıtla
  • Ayhan Karakuş: Allah’ım sen yardım et bu mazlumaların ahını yerde bırakma ya Rabbim 35 0 Yanıtla
  • Ramazan Gündoğan: Filistinliler de gelsin beraberce yaşayalım. Onlar peygamberimizin emaneti. Ev yapalım maaş verelim onlara. Kurban olurum. 13 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: ORTADOGU DA DEVLET DIŞI GUCLER(Hamas, Hizbullah, İslami cihat, Müslüman kardeşler vb.teror örgütleri yok edilmeden barış olmaz, olanda gariban filistinlilere oluyor, kaç tane hamas militanı öldürüldü duyan var mı, kazmislar kendilerine lağım çukuru saklanmislar, halkı ölüyor 1 14 Yanıtla
    Mustafa Turgut: Hırsızın hiç suçu yok diyorsun yani bu durumda 8 0 Mustafa Turgut: Yani, hırsızın hiç suçu yok sana göre 6 0
  • Yusuf Çakmak: o.e 13 1 Yanıtla
  • Adil Sirf: Adaleti sağlanacaktır misliyle sonsuzca çok şükür :( ... 4 0 Yanıtla

12:10 İsrail ’güvenli’ dediği El-Mevasi’ye saldırdı: En az 50 ölü İsrail 'güvenli' dediği El-Mevasi'ye saldırdı: En az 50 ölü
12:09 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olanların peşine düştü Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
11:08 İzmir’de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı? Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal
10:35 Muğla’da freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı: 2 ölü, 4’ü ağır 28 yaralı Muğla'da freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı: 2 ölü, 4'ü ağır 28 yaralı
09:14 Kerem Kınık’ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada
12:04 Bir okulda taciz iddiası daha Öğretmen “Yapmadım“ diyor ama öğrencinin sözleri vahim Bir okulda taciz iddiası daha! Öğretmen "Yapmadım" diyor ama öğrencinin sözleri vahim
11:36 Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası
11:10 Cenk Tosun’dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı Cenk Tosun'dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı
11:02 Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu
10:43 Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı
10:16 Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi
10:13 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı
10:05 Yok artık daha neler Somali Ligi’nde atılan penaltıya bakın Yok artık daha neler! Somali Ligi'nde atılan penaltıya bakın
09:43 Bakterili kaynak suyunun çevresi kapatıldı, inanmayıp teli kestiler Bakterili kaynak suyunun çevresi kapatıldı, inanmayıp teli kestiler
09:37 Markette kilosu 100 TL, üretici ise “Satamadım“ diyerek çürümeye bıraktı Markette kilosu 100 TL, üretici ise "Satamadım" diyerek çürümeye bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 13:07:37. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail 'güvenli' dediği El-Mevasi'ye saldırdı: En az 50 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement