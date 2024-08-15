İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti - Son Dakika
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti

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İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana tüm dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçerken, yaralı sayısı da 92 bin 401 oldu.

15.08.2024 13:07
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Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bini geçtiğini duyurdu. Son 24 saat içinde ise toplam 40 Filistinli öldürüldü ve 107 Filistinli yaralandı.

92 BİNDEN FAZLA YARALI

İsrail, Gazze Şeridi'nde 314 gündür katliamlarına devam ediyor. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 40 bin 5'e, yaralı sayısının ise 92 bin 401'e yükseldiği ifade edildi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da ise 7 Ekim'den bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 632'ye ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenler arasında 142 çocuk, 9 kadın ve 7 yaşlının bulunduğu belirtildi.

4 GÜNLÜK İKİZLER SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan; Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu, 4 gün önce dünyaya gelen ikiz bebeklerini ve eşini kaybeden Filistinli Muhammed Ebu el-Kumsan'ın ağladığı ve sinir krizi geçirdiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Birçok yetkili saldırıyı kınadı.

İsrail\'in 7 Ekim\'den bu yana Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Ramazan Gündoğan: ALLAH bereket versin. 3 33 Yanıtla
  • Sahin Alağan: yaşasın cehennem 32 2 Yanıtla
  • ferhat eser: bir tane arap ülkesi sesini çıkarmıyor Türkiye diplomasi yürütmese orta doğu diye bir yer bırakmazlar 23 9 Yanıtla
  • mustafa sagdic: kinayalim 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: bunlara sevinen var allah onlarida böyle yapsın 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti - Son Dakika
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