İsrail\'in Şam saldırısına Türkiye\'den ilk tepki

İsrail ordusu, Suriye'nin Süveyda kentindeki çatışmaları bahane ederek başkent Şam'a saldırılar düzenledi. İlk saldırılarda Genelkurmay Başkanlığı vurulurken sonraki saldırılarda Genelkurmay Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı vuruldu. Türkiye'den İsrail'in Şam'a yönelik saldırılarına ilk tepki geldi.

"SABOTAJ GİRİŞİMİDİR"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri müdahalelerinin ardından bu defa Şam'ın merkezine gerçekleştirdiği saldırılar, Suriye'nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı bir sabotaj girişimidir. Suriye halkının önünde, huzur içinde yaşamak ve dünya ile entegre olmak için tarihi bir fırsat bulunmaktadır. Bu fırsatın değerlendirilmesinden yana olan tüm paydaşlar, Suriye Yönetimi'nin suhuleti tesis etme çabalarına katkıda bulunmalıdır."

ÖMER ÇELİK SALDIRILARI KINADI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirtti. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail'in Suriye'ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in saldırıları tüm bölge ve dünya için güvenlik tehdididir. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz."