İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürdü, 4 kişi öldü

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güney ve orta bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batı kesiminde bulunan Mevasi bölgesini hava saldırılarıyla hedef aldı. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, aralarında bir kadın ile 2 çocuğun da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Han Yunus'a düzenlenen bir diğer saldırıda da 1 kişi öldü, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın doğusuna düzenlenen saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun dün Mevasi bölgesine düzenlediği saldırılarda yaralanan 1 Filistinli de bu sabah yaşamını yitirdi.

İsrail İHA'sı Filistinlilerin sığındığı okulu hedef aldı

Öte yandan yerel kaynakların aktardığına göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), zorla yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Japon Mahallesi'ndeki Faysal Okulu'nu hedef aldı.

Askeri araçlardan, Han Yunus'un doğu ve güneyindeki bölgelere yoğun şekilde ateş açıldı.

Görgü tanıkları ise Gazze kentinin doğusundaki mahallelerin İsrail'e ait askeri araçlar ve topçu birliklerince hedef alındığını, askeri hücumbotlardan da kentin sahil kesimine ateş açıldığını aktardı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Filistinlileri hedef almayı sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının önceki gün yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1580 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 711 kişi yaralandı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı ise 74 bin 594'e, yaralı sayısı 175 bin 834'e ulaştı.