İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı - Son Dakika
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İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı

İsrail Gazze\'de geniş çaplı kara harekatı başlattı

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi ve güneyinde geniş çaplı kara operasyonu başlattı. Geçtiğimiz günlerde "Gideon'un Savaş Arabaları" isimli yeni operasyonu duyuran İsrail, Gazze'deki harekatın genişletileceğinin sinyalini vermişti.

18.05.2025 16:34
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İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi ve güneyinde geniş çaplı kara harekatı başlattığını duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichai Adrai yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz gün Savunma Kuvvetleri'ne bağlı muvazzaf ve yedek kuvvetler Gideon'un Savaş Arabaları Operasyonu'nun bir parçası olarak Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde kapsamlı bir kara harekatı başlattı" ifadelerine yer verdi.

IDF, "Gideon'un Savaş Arabaları" adını verdiği operasyonda, "Gazze bölgelerinde operasyonel kontrol sağlamak için kapsamlı saldırılar düzenlediğini ve birlikleri harekete geçirdiğini" duyurmuştu. Yüzlerce kişinin ölümüne yol açan saldırı dalgasının ardından gelen duyuruda İsrail Gazze'deki harekatın genişletileceğinin sinyalini vermişti.

ORDUNUN HEDEFİ KALICI İŞGAL

Operasyonun "işgali kalıcı hale getirmeyi" hedeflediği öne sürülüyor. İsrail'in devam eden ağır bombardımanı ve kara saldırıları bir halkın topluca cezalandırılması, yerinden edilmesi ve sistematik olarak yok edilmesi anlamına geliyor.

GAZZE'DE YAKIT KRİZİ

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kurumun insani görevlerini yerine getirmekte ciddi zorluklar yaşadığı vurgulandı. Açıklamada, "İsrail'in yoğun hava saldırıları ve sivillerin yaşadığı evleri hedef almasının sürdüğü bir ortamda, vatandaşların yardım çağrılarına yanıt veremeyecek duruma geliyoruz. Çünkü elimizde yeterli yakıt, ağır kurtarma ekipmanı, yedek parça ve araçları onaracak malzeme yok." ifadelerine yer verildi.

"72 SAAT İÇİNDE HİZMETLER DURABİLİR"

Gazze Şeridi genelindeki araçların yüzde 75'inin çalışamaz hale gelme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, "Yakıt krizi her geçen gün derinleşiyor. İşgalci İsrail, temel insani ihtiyaçlar için gerekli olan minimum yakıtın dahi girişine izin vermiyor. Yakıt yetersizliği nedeniyle hizmetlerimiz 72 saat içinde durabilir" denildi.

GAZZE'DE SON DURUM

Gazze Şeridi, 2 Mart'tan bu yana İsrail'in tüm sınır kapılarını kapatmasıyla ağır bir insani felaketle karşı karşıya. Gıda, ilaç, yardım ve yakıt girişinin tamamen engellenmesiyle birlikte, İsrail ordusu, Filistinli sivillere karşı sistematik katliamlarını artırmış durumda.

İsrail, özellikle son 15 günde soykırım saldırılarını yoğunlaştırırken, geçen hafta bölgeye gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Gazze halkına daha iyi bir gelecek ve açlığın son bulacağı" yönündeki vaadinin hemen ardından çok sayıda katliam gerçekleştirdi.

ABD'nin desteğiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım saldırılarında şu ana kadar çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 174 bin Filistinli öldü ya da yaralandı. 11 binden fazla kişi ise hala kayıp.

18 yıldır abluka altında tutulan Gazze'de, 2,4 milyonluk nüfusun yaklaşık 1,5 milyonu evsiz kalırken, bölge halkı ağır bir açlık kriziyle boğuşuyor.

İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • çiüçiü:
    Allah'ım sen yardım et ....bizden bi bk olmaz. ... Araplar GT korkusundan Amerika ya para yağdırıyor.. 23 0 Yanıtla
  • Sahin Erdoğan:
    Hamas bahane maksat Gazze yı ele geçırmek sivil halkı yok edip 12 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    bu sefer gaza alınacak 1 9 Yanıtla
  • Ynd19663647:
    hani dünya lidermiz vardı ne oldu 0 0 Yanıtla
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