İsrail ordusundan Lübnan'a bir saldırı daha! Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular - Son Dakika
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İsrail ordusundan Lübnan'a bir saldırı daha! Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular

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Lübnan'da Hizbullah üyelerini peş peşe siber saldırılarla hedef alan İsrail ordusu, yeni saldırı için Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın konuşma yapmasını bekledi. İsrail ordusu, Nasrallah konuşma yaptığı sırada Lübnan'ı vurdu.

19.09.2024 17:10  Güncelleme: 17:20
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İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah hedeflerine saldırı düzenledi. Saldırı, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah konuşma yaparken gerçekleşti.

NASRALLAH KONUŞURKEN LÜBNAN'I VURDULAR

İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yapacağı konuşma öncesi Lübnan'ın bazı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Saldırılar, Nasrallah konuşma yaparken de devam etti. Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen "hedeflere" hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.

İSRAİL: SALDIRILAR GENİŞ ÇAPLI

İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarının Hizbullah lideri Nasrallah'ın konuşmasından dakikalar önce başlaması dikkati çekti. İsrail basını saldırıların "geniş çaplı olduğunu" yazarken, bombardımana ilişkin Lübnan makamlarından henüz açıklama yapılmadı. Öte yandan Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelere roket atışları yaptığı ifade edildi.

BEYRUT ÜZERİNDE ALÇAK UÇUŞ

İsrail savaş uçakları Nasrallah'ın konuşması devam ederken Beyrut'ta alçak uçuş yaptı. İsrail uçakları Beyrut semalarındaki alçak uçuş sırasında ses duvarını aşarak sonik patlamalara neden oldu. Beyrut'un yanı sıra Lübnan'ın bazı bölgelerinde de İsrail savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığı aktarıldı. İsrail ordusu, Nasrallah'ın konuşmasından dakikalar önce Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail ordusundan Lübnan\'a bir saldırı daha! Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular

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Son Dakika Güncel İsrail ordusundan Lübnan'a bir saldırı daha! Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • atilla ayhan:
    müslümanların bir olma zamini gelmiştir ve geçiyor uyanın artık ey muslumanlar 193 57 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    İsrail büyük ülke 39 115 Yanıtla
  • Fırat Çığla:
    Lexe İsrail ?? 24 80 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    madem ümmet uyuyor kimse rahatsız etmesin iyi uykular 87 14 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Nasrallah'a Hizbullah'a SELAM DİRENİŞE DEVAM 40 50 Yanıtla
  • Çuvaldız:
    çıkacak bölgesel savaşın kazananı kendileri olacak zannı ile bu savaşı çıkarmak için her yolu deniyor israil, ama bu iş zan ile olmuyor, bölgesel savaşın kazananı olmaz..! 48 12 Yanıtla
  • BARAN DEMİR:
    Nasrallah : Rivrivriv rivriv riv rivrivriv riv rivrivrivriv riv ........ 41 9 Yanıtla
  • Deniz Tek:
    Sapanla taş atsalardı keşke 27 4 Yanıtla
  • Mustafa Akhan:
    Kimsenin uyuduğu yok sadece kimse cevap vermeye cesaret edemiyor korkuyla seyrediyor Tek çare araplar vermesi gereken tavizi verip bir daha saldırmayacak bi barış sağlayıp masum halkın daha fazla ölmemesi için 11 9 Yanıtla
  • Roman Reigns:
    Huhuhuhuuhu:) 8 0 Yanıtla
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