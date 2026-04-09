İsrail: Hizbullah lideri Naim Kasım'ın yeğeni öldürüldü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail: Hizbullah lideri Naim Kasım'ın yeğeni öldürüldü

İsrail: Hizbullah lideri Naim Kasım\'ın yeğeni öldürüldü
09.04.2026 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'da 250'den fazla kişinin öldüğü saldırılar sonrası açıklamada bulunan İsrail ordusu, Hizbullah lideri Naim Kasım'ın öldürüldüğünü duyurdu. Kısa bir süre sonra yapılan açıklamada ise "Kasım değil yeğeni öldürüldü" denildi. Hizbullah kanadından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın öldürüldüğünü iddia etti. IDF'ten yapılan açıklamada, Kasım'ın yeğeni ve kişisel sekreteri Ali Yusuf Harşi'nin de hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Gündem yaratan açıklamanın ardından bir düzeltme geldi. Yapılan yeni açıklamada, "Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni" ifadeleri yer aldı.

NAİM KASIM KİMDİR?

Beyrut'ta 1953 yılında dünyaya gelen Naim Kasım, 30 yıldan uzun süredir İran destekli Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden biri.

Lübnan Üniversitesi Kimya Bölümü'nden mezun olan Kasım, 1970'lerde Lübnanlı Müslüman Öğrenciler Birliğini kurdu.

Kasım, daha sonra Lübnan'daki Şii Emel Hareketine katıldı.

İran'daki 1979 devriminin ardından Kasım, Emel Hareketinden ayrıldı. İran'daki devrim, birçok Lübnanlı Şii aktivistin siyasi düşüncesini de şekillendirdi.

Kasım, 1982'de İsrail'in Lübnan'ı işgaline yanıt olarak, İran Devrim Muhafızlarının desteğiyle kurulan Hizbullah'ın temelini atan toplantılara katıldı.

Kasım, 1991 yılında silahlı hareketin o zamanki Genel Sekreteri Abbas el-Musavi tarafından Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı.

Musavi, ertesi yıl İsrail'in helikopter saldırısında öldürüldü ve Hasan Nasrallah Hizbullah'ın yeni lideri oldu. Nasrallah lider olduğunda da Kasım, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine devam etti.

Kasım, uzun süredir Hizbullah'ın önde gelen sözcülerinden biri olarak son bir yıldır İsrail ile yaşanan çatışmalarla ilgili uluslararası basına açıklamalarda bulunan bir isimdi.

Aynı şekilde Kasım, Nasrallah'ın 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen İsrail hava saldırısında öldürülmesinin ardından televizyondan açıklama yapan ilk Hizbullah üst düzey yöneticisi idi.

Kasım, 30 Eylül'de yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın eski Genel Sekreterinin yerine "en erken fırsatta" bir halef seçeceğini ve Filistinlilerle dayanışma içinde İsrail'e karşı mücadeleye devam edileceğini söylemişti.

Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail: Hizbullah lideri Naim Kasım'ın yeğeni öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 11:29:45. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail: Hizbullah lideri Naim Kasım'ın yeğeni öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.