İsrail ordusu seçim öncesi alarmı yükseltti, Batı Şeria geçişlerini kapatacak - Son Dakika
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İsrail ordusu seçim öncesi alarmı yükseltti, Batı Şeria geçişlerini kapatacak

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İsrail ordusunun 27 Ekim seçimine 3 gün kala alarm seviyesini en üst düzeye çıkarıp çeşitli bölgelere on binlerce asker konuşlandırdığı bildirildi. Seçim günü Batı Şeria'daki tüm kara geçiş noktaları kapatılacak ve Filistinli işçilerin İsrail yerleşimlerine girişi yasaklanacak.

İsrail ordusunun, 27 Ekim'de yapılacak seçime 3 gün kala, İran veya Lübnan'dan füze fırlatılması dahil olası güvenlik gelişmelerine karşı alarm seviyesini en üst düzeye çıkardığı ve çeşitli bölgelere on binlerce asker konuşlandırdığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Gazze Şeridi ve Lübnan sınırının yanı sıra Batı Şeria ve Kudüs çevresi dahil birçok bölgeye on binlerce askerin konuşlandırıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun 27 Ekim'deki İsrail Meclisi seçimi öncesinde alarm seviyesini "en üst düzeye" çıkardığı aktarıldı.

İsimleri açıklanmayan İsrailli askeri yetkililere dayandırılan haberde, belirli bir istihbarat bulunmadığı ancak söz konusu bölgelerden gelebilecek sürpriz saldırılara karşı çeşitli hazırlıkların yapıldığı kaydedildi.

İsrail ordusunun değerlendirmelerine göre saldırı ihtimali az olmasına rağmen İran'dan veya Lübnan'dan füze fırlatılması olasılığına karşı hava savunma sistemlerinde kapsamlı hazırlıkların gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail ordusu seçim günü Batı Şeria'daki tüm kara geçiş noktalarını kapatacak

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 25-26 Ekim'de sanayi bölgeleri ve onaylanmış sınırlı alanlar haricinde Filistinli işçilerin çalışmak için işgal altındaki Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'ndeki İsrail yerleşimlerine girişlerine izin verilmeyeceği belirtildi.

Ayrıca, seçimin yapılacağı 27 Ekim'de işgal altındaki Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'nde Filistinli işçilerin sanayi bölgeleri dahil olmak üzere İsrail yerleşimlerine girmelerinin yasaklandığı ve tüm kara geçiş noktalarının da kapatılacağı aktarıldı.

İsrail ordusundan çok cepheli saldırı tatbikatı

İsrail ordusu, güvenlik hazırlıkları kapsamında pazar ve pazartesi günleri ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde birden fazla cepheden eş zamanlı ve sürpriz saldırılara karşı geniş çaplı askeri tatbikat düzenleyeceğini açıkladı.

Hava kuvvetleri ile çeşitli askeri komutanlık ve birliklerin katılacağı tatbikatların, "çok cepheli savunmaya hazırlık seviyesini artırmayı ve gerilim durumuna geçişe hazırlanmayı" amaçladığı belirtildi.

Tatbikatlarda, sürpriz saldırılar ile silahlı kişilerin hava ve kara yoluyla İsrail'e sızma senaryolarının değerlendirileceği, askeri birliklerin ve uçakların yoğun hareketliliğinin beklendiği aktarıldı.

İsrail ordusu, tatbikatların önceden planlandığını ve yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen bir güvenlik olayına ilişkin istihbarat nedeniyle düzenlenmediğini vurguladı.

Kaynak: AA
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