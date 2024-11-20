İsrail, Suriye\'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50\'den fazla yaralı var

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Ortadoğu'da savaşı yayma hedefini birer birer gerçekleştiren İsrail'in bu kez Suriye'yi bombaladı. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Suriye basınında yer alan haberlerde, İsrail'in yerel saatle 13.30 sıralarında düzenlediği saldırıda yerleşim yerlerini hedef aldığı ve saldırıda 36 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yerel kaynaklar, saldırıda kent merkezinin ve kentteki sanayi bölgesini hedef aldığını belirtti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.