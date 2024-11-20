İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var - Son Dakika
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İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var

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İsrail savaş uçakları, Suriye'nin merkezinde bulunan Palmyra antik kenti yakınlarına seyir füzeleriyle saldırı düzenledi. Saldırıda 36 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.

20.11.2024 17:45  Güncelleme: 17:56
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Ortadoğu'da savaşı yayma hedefini birer birer gerçekleştiren İsrail'in bu kez Suriye'yi bombaladı. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Suriye basınında yer alan haberlerde, İsrail'in yerel saatle 13.30 sıralarında düzenlediği saldırıda yerleşim yerlerini hedef aldığı ve saldırıda 36 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yerel kaynaklar, saldırıda kent merkezinin ve kentteki sanayi bölgesini hedef aldığını belirtti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrail, Suriye\'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50\'den fazla yaralı var

Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • TÜRKÜM BEN:
    Asıl hedefin biz olduğumuzu herkes biliyordur umarım...Düşman uyumuyor herkes uyanık olmak zorunda...YÜCE TÜRK MİLLETİ bununda üstesinden gelir... 151 35 Yanıtla
  • Aras Beyoğlu:
    Bu İtraile artık sus demenin vakti geldi geçiyor artık. 115 14 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    Savaş Türkiye'ye önce nasıl yapılacak? cevap İsrail Suriye vururken orda türk askerinin tuttuğu noktalarıda arada vuracak sonra karşılıklı atışma sonra türk askeri karşılık verecek sonra İsrail meşru müdafaa anlayışı ile bize topyekûn saldıracak Uyanık ve HER DAİM HAZIR OLMALIYIZ 62 19 Yanıtla
  • Dilek:
    İsrail de kudurdukça kudurdu.Bizim ülkedeki Suriyeliler zaten çoktu geri kalanda kaçar gelir görüyon mu?? 58 9 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Eset niye savunmuyon ülkeni gonuşuyon boş boş hayret bi şey ya 52 7 Yanıtla
  • Selçuk Bülbül:
    yakında haber duyucaz İsrail Türkiye sınırında diye 37 11 Yanıtla
  • Cansu Kılınç:
    ulkemizi savasa cekmek istiyorlar 27 10 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    suriye uyuyormu rus müttefiki ne ne oldu.. 32 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Suriye'nin eli armut mu topluyor 33 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    İsrail Sırada Kim Var? 24 5 Yanıtla
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