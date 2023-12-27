İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Atalay için AYM\'nin 2. kez hak ihlali verdiği kararı uygulamadı, dosya yeniden Yargıtay\'a gönderildi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin 2. kez verdiği hak ihlali kararına rağmen dosyayı Yargıtay'a göndererek AYM kararını yeniden tanımamış oldu.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi 'nin (AYM) ikinci kez hak ihlali kararı verdiği Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkında karar vermesi için dosyanın Yargıtay 'a gönderilmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

AYM, 25 Ekim'de de Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen milletvekili Can Atalay'ın "seçilme hakkı" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği"nin ihlal edildiğine karar vermişti. Karar ise 9'a karşı 5 oyla alınmıştı. Bunun üzerine tahliyesi beklenen Can Atalay hakkındaki karar uygulanmadı. Atalay tahliye edilmedi ve dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi.

YARGITAY, AYM ÜYELERİNE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Yargıtay bunun üzerine Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM üyelerine suç duyurusunda bulunmuştu. Yaptıkları açıklamayla Meclis'ten Can Atalay'ın vekilliğini düşürmesini istemişti.

AYM 2. KEZ HAK İHLALİ KARARI VERDİ

Atalay'ın avukatlarının ikinci kez AYM'ye bireysel başvuruda bulunması üzerine 13 Aralık'ta toplanan Yüksek Mahkeme, dosyayı Genel Kurul'a sevk etmişti. Anayasa Mahkemesi (AYM), Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal başvurusunu görüştü. Atalay'ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verildi. Mahkeme, 3 karşı oy ve oy çokluğu ile hak ihlali olduğuna hükmetti.