 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Atalay için AYM'nin 2. kez hak ihlali verdiği kararı uygulamadı, dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Atalay için AYM'nin 2. kez hak ihlali verdiği kararı uygulamadı, dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi

Bu haberde ayrıntılar yer alacak. Ayrıntılar, haberin içeriği hakkında bilgi verecek ve okuyucuların ilgisini çekecek detayları içerecek. Haberin konusu, olayın tarihi, yer ve zaman bilgileri gibi önemli detaylar bu özetin içinde yer alacak. Okuyucular, bu özet sayesinde haberin içeriği hakkında genel bir fikir edinebilecekler.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Atalay için AYM\'nin 2. kez hak ihlali verdiği kararı uygulamadı, dosya yeniden Yargıtay\'a gönderildi
27.12.2023 - 21:01,  Güncelleme: 21:06
Abone Ol

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ikinci kez hak ihlali kararı verdiği Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkında karar vermesi için dosyanın Yargıtay'a gönderilmesine karar verdi.

YEREL MAHKEME, AYM KARARINI YENİDEN TANIMADI

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin 2. kez verdiği hak ihlali kararına rağmen dosyayı Yargıtay'a göndererek AYM kararını yeniden tanımamış oldu.

Yerel mahkemeden Can Atalay kararı! Dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi

NE OLMUŞTU?

AYM, 25 Ekim'de de Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen milletvekili Can Atalay'ın "seçilme hakkı" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği"nin ihlal edildiğine karar vermişti. Karar ise 9'a karşı 5 oyla alınmıştı. Bunun üzerine tahliyesi beklenen Can Atalay hakkındaki karar uygulanmadı. Atalay tahliye edilmedi ve dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi.

YARGITAY, AYM ÜYELERİNE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Yargıtay bunun üzerine Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM üyelerine suç duyurusunda bulunmuştu. Yaptıkları açıklamayla Meclis'ten Can Atalay'ın vekilliğini düşürmesini istemişti.

Yerel mahkemeden Can Atalay kararı! Dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi

AYM 2. KEZ HAK İHLALİ KARARI VERDİ

Atalay'ın avukatlarının ikinci kez AYM'ye bireysel başvuruda bulunması üzerine 13 Aralık'ta toplanan Yüksek Mahkeme, dosyayı Genel Kurul'a sevk etmişti. Anayasa Mahkemesi (AYM), Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal başvurusunu görüştü. Atalay'ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verildi. Mahkeme, 3 karşı oy ve oy çokluğu ile hak ihlali olduğuna hükmetti.

YORUMLAR

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Atalay için AYM'nin 2. kez hak ihlali verdiği kararı uygulamadı, dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi - Son Dakika


21:02
İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Atalay için AYM'nin 2. kez hak ihlali verdiği kararı uygulamadı, dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Atalay için AYM'nin 2. kez hak ihlali verdiği kararı uygulamadı, dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi
20:47
Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44
Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
20:37
Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı
20:16
Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler
20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama: Yüzde 49 artış yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama: Yüzde 49 artış yapıldı
19:54
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Bizim asgari ücret talebimiz 18 bin liraydı TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Bizim asgari ücret talebimiz 18 bin liraydı

Son Dakika
21:02 İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
20:47 Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44 Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
20:37 Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı
20:16 Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler
20:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama: Yüzde 49 artış yapıldı
19:54 TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Bizim asgari ücret talebimiz 18 bin liraydı
19:43 Yeni asgari ücret 17 bin 2 lira oldu
18:42 Pakistan'da tutuklanan eski Dışişleri Bakanı Kureyşi, mahkemeden yaka paça çıkarıldı
18:36 Sinan Oğan, kendisine hakaret eden İYİ Partili Sebati Ataman'ı, Akşener'e şikayet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 21:16:51. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Atalay için AYM'nin 2. kez hak ihlali verdiği kararı uygulamadı, dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement