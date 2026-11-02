İstanbul Bakırköy'de paylaşılan görüntüler sonrası sürücüye 180 bin lira ceza kesildi

Bakırköy'de trafikte aracından inerek bir kişiye saldırdığı belirlenen sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şenlikköy Mahallesi'nde bir sürücünün aracından inerek tartıştığı kişiye saldırdığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada kimliği belirlenen araç sürücüsü H.İ. (36) ekiplerce yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücü H.İ'nin ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı da aynı süreyle trafikten menedildi.

H.İ. hakkında "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçundan adli işlem başlatıldı.