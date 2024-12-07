İstanbul\'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı

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Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde, 14 katlı binanın bodrum katında bulunan dairede doğalgazdan kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından giriş kattaki evde bulunan eşyalar sokağa fırladı. Park halindeki araçların da zarar gördüğü olayın ardından sokak trafiğe kapatıldı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, sokaktaki elektrik ve doğalgaz akışı kesildi.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Yaşanan şiddetli patlamanın ardından İstanbul Valiliği, 1 kişinin öldüğünü 3 kişinin de yaralandığını duyurdu. Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi: "07.12.2024 Cumartesi günü saat 07.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokaktaki bir binanın bodrum katında doğalgaza bağlı olduğu tespit edilen bir patlama meydana gelmiştir. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştır. Yaralı şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir"

İSTANBUL İTFAİYESİ PATLAMA SEBEBİNİ AÇIKLADI

İstanbul İtfaiyesi patlamanın sebebinin doğalgaz kaynaklı olduğunu bildirdi. İstanbul İtfaiyesi tarafından patlamayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokak'taki 14 katlı binanın giriş katındaki dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerinde arama çalışmalarımız devam ediyor. Üst katlarda mahsur kalan kişiler ekiplerimiz tarafından tahliye edildi."

OLAY YERİNDEN KARELER: