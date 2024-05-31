İstanbul Boğazı, gemi arızası nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı, gemi arızası nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

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İstanbul Boğazı Beşiktaş önlerinde makine arızası yaşayan Cornelia isimli 176 metre boyundaki gemi nedeniyle gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

31.05.2024 08:32  Güncelleme: 09:08
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İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşayan Cornelia isimli gemi sebebiyle boğaz trafiği çift yönlü durduruldu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, olay yerine kurtarma ekiplerini sevk etti.

"KURTARMA RÖMORKÖRÜ OLAY YERİNE GÖNDERİLDİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Beşiktaş önlerinde makine arızası yaşayan CORNELIA isimli 176 metre boyundaki gemi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı." denildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgeye sevk edilen kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ederken gemi trafiğinin ne zaman normale döneceği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

İstanbul Boğazı, gemi arızası nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı, gemi arızası nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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