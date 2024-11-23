İstanbul Boğazı'nda balıkçı tekneleri tehlike atlattı. Anadolu Kavağı önlerinde balıkçı teknelerinin ağları birbirine dolandı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri gönderildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, olay nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönde geçici olarak askıya alındığını belirtti.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)