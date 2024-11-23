İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Anadolu Kavağı önlerinde ağları birbirine dolanan balıkçı tekneleri nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

23.11.2024 19:18
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İstanbul Boğazı'nda balıkçı tekneleri tehlike atlattı. Anadolu Kavağı önlerinde balıkçı teknelerinin ağları birbirine dolandı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri gönderildi.

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, olay nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönde geçici olarak askıya alındığını belirtti.

İstanbul Boğazı\'nda gemi trafiği askıya alındı

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Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı - Son Dakika

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