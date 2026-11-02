İstanbul'da 1 Kasım'da yapılan Huzur uygulamasında 335 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da 1 Kasım'da yapılan Huzur uygulamasında 335 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul genelinde 1 Kasım'da iki aşamalı Huzur İstanbul Uygulaması düzenlendi. Emniyet ekiplerinin denetimlerinde 253 bin 972 kişinin GBT sorgulaması yapıldı; 218 aranan kişi ve 32 yoklama kaçağı yakalanırken toplam 335 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da dün yapılan huzur uygulaması kapsamında toplam 335 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, 1 Kasım'da kent genelinde iki aşamalı "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamanın ilk aşamasında, saat 20.30-22.30 arasında 188 noktada 1003 personelin katılımıyla sabit yol denetimleri yapıldı. Denetimlere polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.30-00.30 arasında 967 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Uygulamada 253 bin 972 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 218 kişi ile 32 yoklama kaçağının yakalandığı uygulamada toplam 335 şüpheli gözaltına alındı.

Denetimlerde 16 ruhsatsız tabanca, bir uzi, 2 tüfek, 5 kurusıkı tabanca ve 74 fişek ele geçirildi.

Ayrıca 511 gram uyuşturucu, 411 uyuşturucu hap ile bunun ticaretinden elde edildiği tespit edilen 1605 lira ve 100 dolar bulundu.

Toplam 342 umuma açık yerin denetlendiği uygulamada, 28 kişiye idari işlem yapıldı.

Yabancı uyruklu 4 kişi hakkında da işlem gerçekleştirildi.

Trafik denetimlerinde ise 36 bin 616 araç ve 873 motosiklet kontrol edildi.

Denetimlerde 2 bin 727 araç ve motosiklet ile 11 sürücüye işlem yapıldı.

Toplam 3 milyon 123 bin 400 lira para cezası kesilen uygulamada, 4 araç ile 1 motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: AA
İstanbul3. SayfaGüncelSon Dakika

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