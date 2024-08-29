İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı - Son Dakika
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İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı

İstanbul\'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı

Sabah saatlerinde Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği metrobüs kazası sonrasında gözaltına alınan şoförün ifadesinde "Frene bastım ama tutmadı" dediği öğrenildi.

29.08.2024 12:06
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Küçükçekmece'de bu sabah iki metrobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 50 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin, 2 şoför ve 1 denetim amiri gözaltına alındı.

"FRENE BASTIM AMA TUTMADI"

Kazanın ardından gözaltına alınan 2 metrobüs şoförünün ifadeleri de ortaya çıkmaya başladı. Metrobüs şoförü M.Ç.'nin ifadesinde "Frene bastım ama tutmadı. Metrobüs kaymaya devam etti" dediği öğrenildi. Diğer şoför E.Y. ise, 'Diğer şoförü gördüm kendimi sola doğru attım. O esnada kaza yapan metrobüse sürttüm' şeklinde ifade verdi. Öte yandan kaza ile ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Meydana gelen feci kaza sonrası ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 22 yaşındaki Ferhat Uçar olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Ferhat Uçar'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Küçükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yusuf Çarman: Bakım yapılmıyorki? Soru şu! Bu paralar nereye gitti. İstanbul İstanbul olalı böyle zulüm görmedi. 39 41 Yanıtla
  • erdem turan: 150 km gidersen tutmaz tabi 33 15 Yanıtla
  • Cemil YALÇIN: otobüs, taksi, minibüs, servis ve hafriyat kamyonu vs bunların bahanesi bitmez 19 2 Yanıtla
  • sebahattin şentürk: Başında ziyyaaaa varken güzelim İstanbul ne hale geldi 8 9 Yanıtla
  • Fuat A: öncelikle ölen kişinin Allah rahmet eylesin mekanı cennet ailesine sabır versin geri Kalan yaralı vatandaşlara şifa versin bu tür olaylar oluyor ne yazık ki. ve bunların %90 telefon ile uğraşıyorlar ülkemizde tır şoförü otobüs otomobil vs. maalesef ?? 0 0 Yanıtla
  • Serdar Akkoç: İstanbul kalabalık oldu maalesef bu yoğunlukta araçların dayanması mucize sürekli çalışıyor 24 saat tabiki böle kazalar normal 12 den sonra fazla araç çalışmaması lazım 0 0 Yanıtla
  • ahmet demir: hrr millet layıkıyla yönetilmeye layıktır 0 0 Yanıtla

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