İstanbul\'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı

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Küçükçekmece'de bu sabah iki metrobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 50 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin, 2 şoför ve 1 denetim amiri gözaltına alındı.

"FRENE BASTIM AMA TUTMADI"

Kazanın ardından gözaltına alınan 2 metrobüs şoförünün ifadeleri de ortaya çıkmaya başladı. Metrobüs şoförü M.Ç.'nin ifadesinde "Frene bastım ama tutmadı. Metrobüs kaymaya devam etti" dediği öğrenildi. Diğer şoför E.Y. ise, 'Diğer şoförü gördüm kendimi sola doğru attım. O esnada kaza yapan metrobüse sürttüm' şeklinde ifade verdi. Öte yandan kaza ile ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Meydana gelen feci kaza sonrası ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 22 yaşındaki Ferhat Uçar olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Ferhat Uçar'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.