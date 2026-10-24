İstanbul'da 103. yıl Cumhuriyet Bayramı provası bazı yolları trafiğe kapattı - Son Dakika
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İstanbul'da 103. yıl Cumhuriyet Bayramı provası bazı yolları trafiğe kapattı

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Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul'da tören provası nedeniyle bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı. Saat 05.45 itibarıyla araçlar, İstanbul Valiliği'nin belirlediği alternatif güzergahları kullanmaya başladı.

Cumhuriyet Bayramı tören provası nedeniyle İstanbul'da bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı.

Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tören provasının yapılacağı cadde ve yollarda, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Saat 05.45 itibarıyla araçlar, İstanbul Valiliği tarafından belirtilen alternatif güzergahları kullanmaya başladı.

Bu kapsamda, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler ile D-100 kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı'dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddelerinden, Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikametinde Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapatıldı.

Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden bulvara katılım da sağlanamayacak.

Kapatılan yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.

Kaynak: AA
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