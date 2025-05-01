Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı

Geniş Video İzle

Kadıköy'de pazarda bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde olayın içinde 4 kişinin olduğu ortaya çıktı. Ailenin avukatının şikayeti üzerine cinayete ilişkin 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

01.05.2025 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin biraz önceki başvurumuz ve şikayetimiz üzerine ortaya çıkan yeni failler hakkında Sayın Başsavcılık tarafından gözaltı kararı verilmiştir. Faillerin bir an önce gözaltına alınarak, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve emsal mahiyette cezalandırılmaları için soruşturma müvekkil aile ve tarafımızca etkin bir şekilde hukuken takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı

MEZARINA SALDIRIDA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Cumhuriyet Savcısı hazırladığı iddianamede Minguzzi'nin mezarını tahrip eden Duran A'nın "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar" verme suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsini istedi. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Sanığın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı

"TALİMAT YA DA PARA ALMADIM"

Duran A'nın, savcılık ifadesinde olayı gerçekleştirmek için kimseden talimat ya da para almadığını öne sürerek şunları söylediği öğrenildi: "Mezarlığın yakınında bulunan Nurettin Bayraktar Köprüsü'nün alt tarafında çimlerin üzerinde sokakta kalmaktayım. Kaldığım yer ölen şahsın mezarına yakın konumdadır. Ben içecek kutusu toplayarak ve hurdacılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Olay günü de mezarlık içerisine kutu toplamak amacı ile girdim. Gece vaktiydi. Saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum. Ölen şahsın mezarının orada olduğunu gazete ve haberlerden öğrendim. Mezara bakmak istedim. Bunun üzerine mezar yerine gittim. Ardından küçük bir çocuğun öldürülme olayına sinirlendim. O anki sinirle kendimi kaybettim. Ardından mezarlıktaki çiçekleri yoldum. Çitleri kaldırarak attım. Bu olayı neden yaptığımı bilmiyorum. O anki sinirle eylemleri gerçekleştirdim. Zaten konuya dair de çok fazla hatırladığım bir şey yok. Bu olayı gerçekleştirmek için kimseden talimat ya da para almadım."

Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı

NE OLMUŞTU?

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta kaykay malzemesi satın almak için gittiği Kadıköy Salı Pazarı'nda kendisiyle aynı yaştaki 2 saldırganın hedefi olmuştu. Ahmet Minguzzi bıçaklanıp yere düştükten sonra da başına tekme darbeleri aldı, yaşam mücadelesi ise 14 gün sürdü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlenmişti. İki sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. İlk duruşmada 15 ve 16 yaşındaki iki sanığın tutukluluk hallerinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 8 Mayıs'a ertelenmesine karar verildi.

Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı

Mattia Ahmet Minguzzi, İstanbul, Kadıköy, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • tolga gunay:
    VİCDANSIZLAR.... 14 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
UTTS uygulamasında süre uzatıldı UTTS uygulamasında süre uzatıldı
Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış! En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı 1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
Yok artık Ronaldo Takımı elendi, kendisiyle tartıştı Yok artık Ronaldo! Takımı elendi, kendisiyle tartıştı
Torreira, Devrim Özkan’ı çabuk unuttu Yeni sevgilisi ile görüntülendi Torreira, Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi ile görüntülendi
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar

00:07
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası
"Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
23:51
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama
CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
21:27
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
20:02
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
18:46
Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
10:43
İstanbul’da 1 Mayıs gerginliği Polis müdahale edince arbede yaşandı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
10:38
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası Soruşturma başlatıldı
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı
10:27
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
09:56
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
09:51
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı Ekmek 6 TL’ye düştü
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı! Ekmek 6 TL'ye düştü
09:48
Balıkesir’de 15 mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'de 15 mahalle karantinaya alındı
09:33
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
09:31
İnci Taneleri finali iptal edildi Yılmaz Erdoğan ikna edildi
İnci Taneleri finali iptal edildi! Yılmaz Erdoğan ikna edildi
09:23
Napoli’den Osimhen için 10 milyon euro indirim
Napoli'den Osimhen için 10 milyon euro indirim
09:15
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 03:29:30. #7.12#
SON DAKİKA: Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.