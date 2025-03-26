İstanbul\'da 143 adrese baskın! 106 kişi gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'tan bu yana devam eden eylemlerin İstanbul ayağında bugün terör polisi tarafından düzenlenen operasyonda 106 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden ve polise mukavemet gösteren kişilerin yakalanması için yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Olaylara karışan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, yasaklama kararına rağmen kanuna aykırı olarak faaliyetlerde bulunan gruplar içerisinde yer alan zanlılar için bu sabah belirlenen 143 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda toplamda 106 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın, olaylarda yer aldığı belirlenen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak sürdüğü bildirildi.

CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN 55 KİŞİ YAKALANDI

TEM Şubeye götürülen şüphelilerin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Dün de Cumhurbaşkanı ve ailesine hakaret edenlerin de aralarında bulunduğu 55 kişi yakalandı.

"YÜZÜ MASKELİ TERÖRİSTLERİ TESPİT EDECEĞİZ"

Öte yandan; AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yüzü maskeli olan teröristleri tespit edip onların da üzerine gideceğiz. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin marjinal sol örgütlerin, millete hakaret eden ağzı bozuk tiplerin, belediyeleri soyup soğana çeviren haramilerin oyuncağı haline gelmesi, bizi gerçekten rahatsız ediyor. CHP'nin genel başkanının polise taş atan, molotof atan, baltayla saldıran, ecdat yadigarı camilerimize hürmetsizlik eden soysuzlara kol kanat germesi, milletimiz gibi bizi de rencide ediyor" ifadelerini kullandı.