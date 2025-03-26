İstanbul'da 143 adrese baskın! 106 kişi gözaltında - Son Dakika
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İstanbul'da 143 adrese baskın! 106 kişi gözaltında

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İstanbul'da devam eden eylemlerle ilgili harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 143 adrese operasyon düzenledi. Ekipler toplamda 106 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon terörle mücadele ekipleri tarafından yapıldı.

26.03.2025 14:23  Güncelleme: 15:02
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İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'tan bu yana devam eden eylemlerin İstanbul ayağında bugün terör polisi tarafından düzenlenen operasyonda 106 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden ve polise mukavemet gösteren kişilerin yakalanması için yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Olaylara karışan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, yasaklama kararına rağmen kanuna aykırı olarak faaliyetlerde bulunan gruplar içerisinde yer alan zanlılar için bu sabah belirlenen 143 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda toplamda 106 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın, olaylarda yer aldığı belirlenen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak sürdüğü bildirildi.

CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN 55 KİŞİ YAKALANDI

TEM Şubeye götürülen şüphelilerin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Dün de Cumhurbaşkanı ve ailesine hakaret edenlerin de aralarında bulunduğu 55 kişi yakalandı.

"YÜZÜ MASKELİ TERÖRİSTLERİ TESPİT EDECEĞİZ"

Öte yandan; AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yüzü maskeli olan teröristleri tespit edip onların da üzerine gideceğiz. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin marjinal sol örgütlerin, millete hakaret eden ağzı bozuk tiplerin, belediyeleri soyup soğana çeviren haramilerin oyuncağı haline gelmesi, bizi gerçekten rahatsız ediyor. CHP'nin genel başkanının polise taş atan, molotof atan, baltayla saldıran, ecdat yadigarı camilerimize hürmetsizlik eden soysuzlara kol kanat germesi, milletimiz gibi bizi de rencide ediyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul\'da 143 adrese baskın! 106 kişi gözaltında

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 143 adrese baskın! 106 kişi gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • BirNeFesSiir null:
    hepsi alınsın ve hesap sorulsun !!! ölümüne reis inadına reis !!!!! 197 247 Yanıtla
  • 9632584444:
    polise saldıran cumhurbaşkanına hakaret eden devlet malına zarar veren herkim kim olursa olsun er yada geç hesabını verecek 206 162 Yanıtla
  • hacıbayram korkmaz:
    Bu daha başlangıç 121 132 Yanıtla
  • Mert demir:
    UMARIM SİZİNDE EN YAKİNLARİNİZİ İCERİ ALİRLAR. BU ADALETSİZ SİSTEM SİZİNDE CANINIZİ YAKAR. YASAMA YURUTME YARGI TEKELDE OLDUGU SÜRECE BU ULKE DÜZELMEYECEK. 111 89 Yanıtla
  • Şener Turan:
    Halktan korkmayın haksizliktan adaletsizlik ten korkun alın bakalım 101 42 Yanıtla
  • Kayacan Özcan:
    Yüce Allahım sen adaleti sağla. 111 1 Yanıtla
  • Kzk :
    Yani sabıka kayıtlarınız hayırlı olsun gençler 73 30 Yanıtla
  • Erkan Toprakhisar:
    polise taş atıp küfür edip akşam evlere dagilinca hersey bitecek mi sandınız... POLİSİMİZİN DEVLETİMİZİN yanındayım. 51 51 Yanıtla
  • Erkan Toprakhisar:
    Canınızın istedigi karar çıkarsa yargıdan YARGI BAĞIMSIZ, hoşunuza gitmeyen bir karar çıkarsa YARGI HÜKÜMETİN elinde.. tezgahı iyi kurmuşsunuz. Polise kimse el kaldıramaz KIRILIR O ELLER. 31 18 Yanıtla
  • Vatan Neferi:
    sokaklarda aslan kesilenlerin emniyette ağlayarak miyavladığı videoları da bekliyoruz 28 18 Yanıtla
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