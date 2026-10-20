İstanbul'da 2023-2026 operasyonlarında ele geçen 10 ton uyuşturucu fabrikada yakıldı

İSTANBUL'da 2023-2026 yılları arasında yapılan operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 10 ton ağırlığında uyuşturucu madde yakılarak imha edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Uyuşturucunun sadece sokak satıcıları değil, baronundan torbacısına, finans kaynağına kadar bu suç zincirinin, karanlık tüm halkalarını kırıp atacağız" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2023-2026 yılları arasında düzenlediği operasyonlarda ele geçirdiği, yargılaması tamamlanan ve imha edilmesine karar verilen yaklaşık 10 ton ağırlığındaki uyuşturucu madde, 14 Ekim'de İstanbul'daki bir fabrikada yakılarak imha edildi.

2026'DA 15 TONU AŞKIN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan İstanbul genelinde 1 Ocak-18 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda toplam 15 ton 44 kilogram uyuşturucu madde ile 27 milyon 700 bin uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

HER YIL 3 KEZ İMHA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Uyuşturucu maddelerin imha işlemleri, imha kararı verilen uyuşturucuların miktarına bağlı olarak yıl içerisinde planlanıyor. İstanbul'da son 3 yıldır her yıl 3 kez uyuşturucu imhası gerçekleştiriliyor.

'SUÇ ZİNCİRİNİN KARANLIK TÜM HALKALARINI KIRIP ATACAĞIZ'

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Uyuşturucuya topyekün savaş açtık. Bu mücadele sadece İstanbul adına değil, tüm insanlık adına veriliyor. Uyuşturucunun sadece sokak satıcıları değil, baronundan torbacısına, finans kaynağına kadar bu suç zincirinin, bu karanlık zincirin tüm halkalarını kırıp atacağız. Çok önemli bir kutsal görev yapıyoruz. Bu hem insanlık adına hem de gelecek nesiller adına kutsal bir mücadele. Ben karşımda kahramanlar görüyorum, bu mücadelenin birer kahramanlarını görüyorum, tebrik ediyorum" dedi.