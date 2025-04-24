İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha - Son Dakika
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İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha

İstanbul\'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha

İstanbul dün meydana gelen 6.2'lik depremin ardından beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD saat 07.19 itibarıyla 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyururken 7 km derinlikte oluşan sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.

24.04.2025 07:24
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İstanbul'da dün öğle saatlerinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından onlarca artçı sarsıntı meydana geldi.

İSTANBULLU GÜNE DEPREMLE UYANDI

İstanbul bu sabah da güne depremle uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

7 KM DERİNLİKTE OLUŞTU

Saat 07.19 itibarıyla meydana gelen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'LİK DEPREM SONRASI 184 ARTÇI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 184 artçı sarsıntı kaydedildiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, bugün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği depremin, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Orta Marmara içinden geçen segmenti üzerinde gerçekleştiği belirtildi. Depremin, yüzeyin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve 13 saniye sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Deprem dış merkezden 300 kilometre yarıçaplı bir alan içindeki illerimizde hissedilmiştir. Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 7'dir. Bu artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecektir." ifadeleri kullanıldı.

"6,2'LİK DEPREM YÜKSEK İVME DEĞERLERİNE SAHİP DEĞİLDİR"

Açıklamada, depremin ardından gelişen artçıların dağılımının, doğuya doğru yaklaşık 10-15 kilometrelik bir hat üzerinde yoğunlaştığı aktarılarak, artçı sarsıntıların özellikle Marmara Orta Çukuru'nun kuzey kenarında ve ana fay izine yakın bölgelerde toplandığı anlatıldı. Açıklamada, farklı disiplinlerden akademisyenlerden oluşan "AFAD Deprem Bilim Kurulu" üyelerinin İstanbul'daki depremlere ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi. Bilim Kurulu'nun değerlendirmelerinin zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyelerimiz yaptığı değerlendirmede, 6,2 büyüklüğündeki deprem yüksek ivme değerlerine sahip değildir. Deprem, Kuzey Anadolu Fayı'nın kırılma mekanizması ile uyumlu olarak sağ yanal doğrultu atımlı bir kırılma mekanizmasını işaret etmektedir. İlk analizler yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda, 9,5 kilometre genişliğinde bir segmentin kırıldığını göstermektedir. Fay üzerindeki sağ yanal yer değiştirme 30 santimetre civarındadır. Yapı hasarlarının tespiti yerinde inceleme gerektiren teknik bir süreç olup, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız görevlileri saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. Şu ana kadar 112'ye gelen çağrı sayısı 10 bini aşmıştır. Bunların 296'sı yapılarla ilgili vatandaşlarımız tarafından yapılan bildirimlerdir. Vatandaşlarımızın bu tür binalara resmi teknik görevliler gelip gerekli incelemeyi yapıncaya kadar girmemeleri ve uzak durmaları önerilmektedir."

"HALKIMIZIN SAKİN OLMASI ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Kurulun riskli olduğu düşünülen binalara girilmemesinin önem arz ettiğini değerlendirdiği belirtilen açıklamada, "Binası ile ilgili şüphesi olan vatandaşlarımız 112 Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmelidir." ifadesine yer verildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi; "Ana şoktan sonra devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle belirli bir süre daha belli bir büyüklüğe varan depremler olması muhtemeldir. Halkımızın sakin olması, bu tür sarsıntılarda panik yapmaması, ancak tedbirli olması önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almaları, olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları, sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan teyitsiz bilgilere itibar etmemelerini rica ediyoruz. İstanbul'umuza ve depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mustafa Aydın:
    ben niye duymadım 5 10 Yanıtla
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