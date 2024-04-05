Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak - Son Dakika
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Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak

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İstanbul'da bayram sürecince toplu taşıma ücretsiz olacak. Ücretsiz ulaşım, 10-11-12 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak.

05.04.2024 16:59  Güncelleme: 17:09
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İstanbul'da Ramazan bayramı dolayısıyla 10-11-12 Nisan tarihleri arasında toplu taşıma ücretsiz olacak.

"İSTANBUL KART SAHİPLERİNE, İBB'YE BAĞLI TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "10-11-12 Nisan Ramazan Bayramı tatili süresince kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İETT, Ramazan Bayramı'nda gerçekleşebilecek olası yoğunluklara karşı ek araçları göreve dahil edecek."

SEFERLER CUMARTESİ TARİFESİNE GÖRE YAPILACAK

Metro İstanbul'da bayram boyunca seferler cumartesi tarifesine göre yapılacak. Seferler, bayramın 1'inci ve 2'nci günü 06.00 - 00.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

İstanbul'da bayram boyuncu toplu taşıma ücretsiz olacak

12 NİSAN CUMA GÜNÜ GECE METROSU UYGULAMASI

12 Nisan Cuma günü ise, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı/Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarında Gece Metrosu uygulaması hizmet verecek.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR DA ÜCRETSİZ

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar da ücretsiz olacak. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 9 gün boyunca ücretsiz olacağını söyledi.

İstanbul'da 9 günlük bayram tatilinde toplu taşıma ücretsiz olacak

MARMARAY DA ÜCRETSİZ

Bakan Uraloğlu, bayramı üç büyük şehirde geçirecek vatandaşlar için İstanbul'da; Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın ücretsiz kullanılabileceğini açıkladı. Uraloğlu, ayrıca hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde bayrama özel kapasite artışına gittiklerini belirtti.

Bayramda İstanbul\'da toplu taşıma ücretsiz olacak

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Muharrem Tulumce: Allah sizden razı olsun tüm Ulusa Ramazan bayramınız kutlu olsun 10 1 Yanıtla
  • Suat Aktaş: Neden İmamoğlu dediğimizi anladınız mı? 4 3 Yanıtla
  • ferhat eser: Ekrem başkan farkı helal olsun 3 4 Yanıtla Nurcan Pehlivan: Halka ücretsiz hizmet vermeyi Akp'den öğrendiler. Ama görüyoruz ki çok faydalı olmuş, sevindik 2 3 ferhat eser: nurcan hanım bu ülke için çivi çakan adil adaletli olan herkezi her partiyi alkışlarım adı chp olmus akp olmuş hizmet eden herkez her kurum takdir edilir kardeşim 1 0 Abdulselam Gelturan: lan nurcan akepe halkın icinden gecti 1 0
  • Emrullah null: bedava olduda çok iyi oldu sanki butun Afgan Suriyeli pakistanlilar dolacak sokaklara otobüsler bedava die üst üste gidecek millet 1 1 Yanıtla

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