Bayramda İstanbul\'da toplu taşıma ücretsiz olacak

ferhat eser:

Ekrem başkan farkı helal olsun

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Nurcan Pehlivan: Halka ücretsiz hizmet vermeyi Akp'den öğrendiler. Ama görüyoruz ki çok faydalı olmuş, sevindik 2 3

ferhat eser: nurcan hanım bu ülke için çivi çakan adil adaletli olan herkezi her partiyi alkışlarım adı chp olmus akp olmuş hizmet eden herkez her kurum takdir edilir kardeşim 1 0