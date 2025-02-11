İstanbul\'da 9 belediyeye terör operasyonu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyelere yeni bir operasyon yapıldığını duyurdu. 'Kent uzlaşısı' operasyonlarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile diğer belediyelerde görevli 7 belediye meclis üyesi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildirildi.

"YASAKLI YAYIN VE ÖRGÜTSEL DOKÜMANLARA EL KONULMUŞTUR"

Açıklamada, "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün Siyasal Alan Yapılanması HDK (Halkların Demokratik Kongresi) içerisinde İstanbul ilinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, terör örgütünün kent uzlaşısı faaliyetleri kapsamında 2024 yerel seçimleri sonrasında belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi ve belediyelerde söz sahibi olarak görev yapmaya başlayan ve halen görevli olan kişilerin yakalanmasına yönelik;

İlimiz 12 ilçesinde 11.02.2025 tarihinde yapılan operasyonel çalışmada 10 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, ikametlerde yapılan aramalarda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve şahıslara ait dijital materyallere el konulmuştur." ifadeleri yer aldı.

Gözaltına alınanlar şu şekilde;

Şüpheli C.Y.'nin Kartal Belediye Başkan Yardımcısı,

Şüpheli L.G.'nin Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı,

Şüpheli B.K.'nın Üsküdar Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli E.G.'nin Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli G.A.'nın Fatih Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli H.Ö.'nün Tuzla Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli N.A.'nın Adalar Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli S.G.'nin Şişli Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli T.Ş.'nin Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi.

EV VE MAKAM ODALARINDA ARAMA

10 kişinin gözaltına alındığı terör operasyonu kamuoyunda geniş yankı uyandırırken polis ekiplerinin gözaltına alınan şüphelilerin ev ve makam odalarında arama yaptığı kaydedildi.

SUÇLAMALAR NELER?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Kent uzlaşısı formülünün teorisinin terör örgütü yönetimince yapıldığı, demokratik özerklik sisteminde bazı alanlarda uygulanacak bir formül olduğu, doğu illerinde yerel yönetimlerin kazanılarak özerklik sisteminin kurulması, batı illerinde ise Kürt nüfusunu özerklik sistemine benzer bir sistemle yerel yönetimlere dahil edilmesi planlaması çerçevesinde oluşturulduğu ve adına da "Kent Uzlaşısı" denildiği, Kent Uzlaşısı formülü ile batı il ve ilçelerindeki Kürtlerin, belediyeleri kazanamasalar da uzlaşılacak ve desteklenecek aday karşılığında, belediye meclislerinde belli sayılarda kota elde edilmesi sonucu belediye meclis kararlarında söz sahibi olmalarının, yerel yönetimlerde yer almalarının ve siyasi bir denge olmalarının amaçlandığı, Özerlik Sistemi ve Kent Uzlaşısı formülünün, DEM Parti üstü bir örgütlenme sistemi olduğu, özellikle örgütlenme konusunda çalışmalar yürüten örgüt bünyesindeki oluşumların (DBP, HDK) örgütün taban (halk) örgütleme sistemini geliştiren ve yöneten esas kurumlar olduğu anlaşılmıştır" denildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut.

CHP'DEN OPERASYONA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "terör örgütü ile koordineli olarak kent uzlaşısı" ile seçildikleri öne sürülen Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile diğer belediyelerde görevli 7 belediye meclis üyesi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bulut, yaptığı paylaşımda, "Siyasallaşmış yargıyı sopa olarak kullanan iktidar, halkın belediyelerini itibarsızlaştırmak için 'terör' kılıfı altında siyasi kumpaslarına devam ediyor. İstanbul Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan yardımcılarımızın da bulunduğu 9 belediye başkan yardımcısı ve belediye meclis üyeleri hakkında terör soruşturması başlatmışlar. Halkın gözünden de gönlünden de düştükleri için siyasi kumpaslardan medet umuyorlar. Bir sandıklık iktidarları kaldı" ifadelerine yer verdi.

BİR TEPKİ DE CHP'Lİ BAŞARIR'DAN

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da terör operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Başarır yaptığı paylaşımda şunları kaydetti; "Rezalet bir kararla güne uyandık! Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan yardımcılarımız ve belediye meclis üyelerimize mesnetsiz bir soruşturma açılmıştır. Şafak operasyonlarıyla siyaseti dizayn etmeye çalışanlar, bu ülkenin gerçek gündemini yoksulluğu, sefaleti örtbas edemez! Başsavcılığı Saray'ın İletişim Başkanlığı gibi kullananlar, hukuku silah haline getirenler bilsin ki: Bu çürümüş düzeni değiştireceğiz! Korkmayacağız, sinmeyeceğiz!"