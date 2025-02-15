İstanbul'da Fuhuş Çetesi Operasyonu: Maşuk A. Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Fuhuş Çetesi Operasyonu: Maşuk A. Yakalandı

İstanbul\'da Fuhuş Çetesi Operasyonu: Maşuk A. Yakalandı

Sosyal medya üzerinde 'Asistan aranıyor' ilanları vererek kadınları fuhuşa zorladığı iddia edilen Maşuk A. gözaltına alındı. 17 yaşındaki E.S.'nin şikayeti üzerine başlatılan operasyon sonucunda, şüpheli adliyeye sevk edildi.

15.02.2025 15:45  Güncelleme: 15:47
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Ali AKSOYER/İSTANBUL,SOSYAL medya üzerinden verdiği 'Asistan aranıyor' ilanlarına başvuran kadınlarla görüşüp vaatlerde bulunduktan sonra yakınlık kurup fuhuşa zorladığı iddia edilen Maşuk A.(46) yakalandı. Şüphelinin 17 yaşında bir kızın şikayet üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da polise başvuran 17 yaşındaki E.S., internet üzerinden gördüğü bir iş ilanıyla ilgili iş görüşmesine gittiğini, görüştüğü kişinin kendisini fuhuşa zorladığını söyleyerek şikayetçi oldu. Ahlak Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 17 yaşındaki E.S.'nin söylediği Bağcılar'daki eve giden ekipler şüpheli Maşuk A.'yı gözaltına aldı.

YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKARILDI

Asayiş şube müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliğine getirilen Maşuk A.'nın kendisini inşaatçı iş insanı olarak tanıtarak sosyal medya üzerinde iş ilanları verdiği belirlendi. 'Yakın asistan aranıyor' ilanlarına cevap veren kadınları görüşmeye çağırmadan önce fotoğraflarını isteyen şüphelinin, beğendiklerini bürosu çağırdığı öğrenildi. Görüşme sırasında iş arayan kadınlarla samimiyet kuran şüphelinin 'Büyük iş adamlarının yanında asistan olacaksınız. Çok para kazanacaksınız" vaatleriyle kandırdığı kadınların bir kısmıyla birlikte olduğu ardından fuhuşa zorlandığı öne sürüldü.

BİR KİŞİ DAHA ŞİKAYETÇİ OLDU

Ahlak Büro Amirliğinde gelen S.C.(26) adlı kadının da Maşuk A.'dan şikayetçi olduğu belirtildi. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Maşuk A.'nın ise kimseye zorla bir şey yaptırmadığını söylediği öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından, çocuğun cinsel istismarı, fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Fuhuş Çetesi Operasyonu: Maşuk A. Yakalandı - Son Dakika

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