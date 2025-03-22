İstanbul'da eylem yasağı uzatıldı - Son Dakika
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İstanbul'da eylem yasağı uzatıldı

İstanbul\'da eylem yasağı uzatıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolara karşı getirilen eylem yasağı, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 27 Mart Perşembe gününe kadar uzatıldı.

22.03.2025 20:22
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolara karşı getirilen eylem yasağı, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 27 Mart Perşembe gününe kadar uzatıldı.

Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınması ardından başlayan protestolar için yeni önlemler alındı.

EYLEM YASAĞI UZATILDI

Daha önce 23 Mart'a kadar her türlü gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını duyuran İstanbul Valiliği, son açıklamasında kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtımı, pankart/afiş asılmasına yönelik yasağın 26 Mart saat 23.59'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Valilik kapsamı genişleyen yasakların sebebini "konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi, milli güvenliğin sağlanması, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, kamu düzeni ve güvenliği ile genel asayişin tesis edilmesi" olarak açıkladı.

"ŞEHİR GİRİŞ ÇIKIŞLARINA İZİN VERİLMEYECEK"

Valilik açıklamasında ayrıca "İlimiz ilçelerinden veya çevre illerden ilimiz güzergâhını kullanarak bireysel ya da toplu şekilde kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel şahıs, grup ve araçların ilimize girişlerine ya da ilimizden çıkışlarına izin verilemeyecektir" ifadelerini kullandı.

ÇAĞLAYAN'A ÇIKAN YOLLAR KAPATILDI

Öte yandan Valilik, Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yolların yarın sabah saat 08.00'a kadar kapalı olacağını açıkladı.

Valiliğin açıklamasına göre 22 Mart 16:00 ila 23 Mart Pazar sabah 8:00 arasında kapatılan yollar şöyle: Abide-i Hürriyet Caddesi Merkez Caddesi Kesişiminden Çağlayan İstikameti ve Caddeye Çıkan Tüm Yollar, Darülaceze Caddesi Çiftecevizler Caddesi Kesişiminden Hürriyettepe İstikameti, Taş Ocağı Caddesi ile Kurşun Sokak Kesişiminden Adliye İstikameti ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar, Eğitim Sokak ile Esin Sokak-Manolya Sokak Kesişim ve Şevket Paşa Caddesi'ne Çıkan Tüm Yollar, Piyalepaşa Bulvarı D-100 Kuzey Ayrımları Adliye İstikameti, Vatan Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi, Kağıthane Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi, Abide-İ Hürriyet Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi, Akgül Sokak ile Engin Sokak Kesişimi, Dr. Cemil Bengü Caddesi ile Funda Sokak Kesişimi, Taş Ocağı Caddesi ile Yurt Sokak Kesişimi, Çağlayan Tünel İçi Kavşağı Adliye İstikameti, Yeniyol Caddesi, D100 Kuzey Çağlayan Yan Yol Ayrımları, D100 Güney Çağlayan Yan Yol Ayrımları.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatılmış, İmamoğlu söz konusu soruşturmalar kapsamında göz altına alınmıştı.

Gözaltı kararı sonrası çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanmıştı.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, 27 Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da eylem yasağı uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Serkan Yalçın:
    herkez dışarı 17 milyon insan var korkmayın hepimizi tutukliyamazlar çıkın dışarı 734 59 Yanıtla
    Alper Elma:
    seni o 17 milyondan saymiyoruz sen suriyelisin 0 1
  • Apple User:
    Keşke bu kadar güvenlik önlemini sınırlarımız kevgire dönüşmemesi içinde alsaydınız da Ülkemize ne olduğu belli olmayanlar gelemeseydi. Aaaaa unuttum gerçi siz AB istedi diye bi kaç milyar Euro ya (Kur Korumalı Mevduatta dağıttığınız paranın 10/1 ine) Ülkemizi mülteci kampı yapmıştınız pardon yaaaaa 617 2 Yanıtla
  • Gürkan Mirkan:
    klevyede zeybeklik yapmaya gerek yok, reis hodri meydan dedi… 9 481 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Uzat uzat..Nereye kadar..Korkmayın lan,biziz halk.. 411 47 Yanıtla
    Abuzer Kadayıf:
    Senden korkan senin gibi olsun 0 1
  • Mehmet Emin Aloş:
    polislerimize kanı beş para etmeyenler saldırıyor polislerimizin yetkisi biraz artırılmalı jop ile bu çapulcuları tanıştırmak lazım 8 369 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    Türk Milletini bütün dünyaya rezil ettiniz ya. Utanin. Bu CHP ye oy verenlerin vay haline. Birde Cumhurbaskanligindan bahsediyorlar, bunlarmi Türkiye yi yönecek. Vay Halkim vay. 9 310 Yanıtla
  • Fikret Çalışkan:
    İstiklal marşımızda ne diyor. ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım…???????????? 310 3 Yanıtla
  • Alper Elma:
    ekoya içeride ekmek su vermeyin kopardiklarina saysin 32 209 Yanıtla
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