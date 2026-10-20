İstanbul'da ikinci el araçların kilometresini düşüren 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul'da ikinci el araçların kilometresini düşüren 14 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli operasyonda, ikinci el araçların kilometrelerini düşürüp sahte eksper raporlarıyla ağır hasarlı araçları hasar kayıtsız satan 14 şüpheli gözaltına alındı. 18 şüpheliden 4'ünün yakalanması sürerken aramalarda silah ve belgeler ele geçirildi.

İkinci el araçların kilometrelerini düşürerek veya sahte eksper raporları ile ağır hasarlı araçları hasar kayıtsız araç olarak satıp vatandaşları mağdur ettiği belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, İstanbul'da faaliyet gösterek Türkiye genelinde araç alım satımı yapan şüphelilerin ikinci el araçların kilometrelerini düşürerek veya sahte eksper raporları ile ağır hasarlı araçları hasar kayıtsız araç olarak satıp çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına sebep olduğu belirlendi.

Soruşturmada, şüphelilerin bu yolla yüksek miktarlarda haksız kazanç elde ettiği, suç işlemek amacıyla bir araya geldiği ve hiyerarşik yapı içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Kimlik bilgileri tespit edilen 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 zanlı gözaltına alınırken, 4 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

Yapılan aramalarda kilometre değişikliği yapıldığı düşünülen araçlar ve dökümanlar ile silah ele geçirildi.

Kaynak: AA
DolandırıcılıkİstanbulOtomobil3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’den Türkiye’ye karşı yeni plan Yunanistan detayı dikkat çekti İsrail'den Türkiye'ye karşı yeni plan! Yunanistan detayı dikkat çekti
Dünya öldüğünü konuşuyordu Kim Jong-un ortaya çıktı Dünya öldüğünü konuşuyordu! Kim Jong-un ortaya çıktı
Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü! Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi
Erkan Petekkaya sözleşmesine bile eklemiş Parmağındaki yüzük için madde hazırlatmış Erkan Petekkaya sözleşmesine bile eklemiş! Parmağındaki yüzük için madde hazırlatmış
Araç sahiplerine müjde Benzine dev indirim pompaya yansıdı Araç sahiplerine müjde! Benzine dev indirim pompaya yansıdı
Düzce’de pes dedirten görüntü Bir de el hareketi çekti Düzce'de pes dedirten görüntü! Bir de el hareketi çekti
09:57
MEB’in 16 branşta uygulayacağı ortak yazılı sınavlar 3 Kasım’da başlıyor
MEB'in 16 branşta uygulayacağı ortak yazılı sınavlar 3 Kasım'da başlıyor
09:54
Milyonları ilgilendiren karar İşsizlik maaşında hesap değişiyor
Milyonları ilgilendiren karar! İşsizlik maaşında hesap değişiyor
09:23
Galatasaray’a UEFA’dan kötü haber
Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber
09:01
Sergen Yalçın’ın önüne bu sözleri koydular Tam 11 isim var
Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
08:41
Milas Belediyesi’ne operasyon Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
Milas Belediyesi'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
08:33
Dev bina tahliye edilmişti AVM’deki protesto sonrası İsrail’den ilk açıklama
Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 10:22:35. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da ikinci el araçların kilometresini düşüren 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei