İstanbul'da okullar iki gün tatil edildi. - Son Dakika
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İstanbul'da okullar iki gün tatil edildi.

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İstanbul'da okullar iki gün tatil edildi.

23.04.2025 16:30  Güncelleme: 16:43
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İstanbul şiddetli bir depremle sarsıldı. Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6,92 kilometre olarak açıklanırken, şiddetli sarsıntı İstanbul'un tüm ilçelerinin yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

İstanbul'da okullar iki gün tatil edildi

İSTANBUL'DA EĞİTİME ARA

Endişe yaratan depremin ardından okullarla ilgili karar geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem nedeniyle İstanbul'da okulların iki gün tatil edildiğini açıkladı.

DEPREM NEDENİYLE OKULLAR İKİ GÜN TATİL EDİLDİ

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul'daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah."

İstanbul'da okullar iki gün tatil edildi

ÜNİVERSİTELER DE TATİL

Ayrıca üniversite öğrencilerinin beklediği haber de geldi. Megakentte üniversiteler de iki gün tatil edildi. YÖK Başkanı Erol Özavr yaptığı açıklamada, "İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle çok şükür ki üniversitelerimizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. İstanbul'daki tüm yükseköğretim kurumlarımız Perşembe ve Cuma günü tatil edilmiştir. Tüm milletimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara

KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ENGELLİ, HAMİLE, GAZİ VE ÇOCUKLU ANNELER DE İZİNLİ

Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacağı açıklandı. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personelin, bu kapsamın dışında tutulduğu belirtildi. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verilmiştir.

Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işlene gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacaktır. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personelimiz bu kapsamın dışındadır."

İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara
İstanbul\'da okullar iki gün tatil edildi.
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Son Dakika Güncel İstanbul'da okullar iki gün tatil edildi. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • mustafa sagdic:
    olması gereken olmuş. Yusuf Tekin gene dediğini yaladı. sözünün geçmediği gene belli oldu 32 14 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    neden 25 yıldır ne yapıyorsunuz akpliler demezlermi adam olana 19 13 Yanıtla
  • ayd121212:
    İstanbul’a sınırı olan illerde tatil yapmaları gerekir, bizlerde dışardayız. Sadece İstanbul olmaz!!! 13 2 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    yapmasaydin bakanim zahmet oldu sizede cocuklar giderdi okula nasil olsa okullardabirkac cizik vardi . 8 7 Yanıtla
  • D Celik:
    Kanal İstanbul gelsin ondan sonra bakın Neler iyi kaçak İstanbul'da. Doğa her zaman geri alır hakkını 4 5 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    2 gün öğretmenlere bedava maas haram zıkkım olsun 3 1 Yanıtla
  • Diyego Can:
    1 hafta tatil edin 2 gün nedir bayramlarda 1 hafta kapatmasını biliyorsunuz şu felakette 2 gün kapanır mı 3. gün ne olacağı belirsiz 0 3 Yanıtla
  • y k:
    Diger iller bizi kıskanıyor sanırım, ne olacak sanki, 23 Nisan ile beraber hafta sonu da dahil 5 güncük tatil. 0 3 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    okullar evlerden daha güvenli boşa eğitimi aksatmışlar. 1 0 Yanıtla
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