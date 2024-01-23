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İstanbul'da bir otopark saatlik 340 TL ücret alıyor - Son Dakika
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İstanbul'da bir otopark saatlik 340 TL ücret alıyor

İstanbul'un Laleli semtinde bulunan özel bir otoparkın müşterilerden saatlik 340 TL'den başlayan ücret aldığı ortaya çıktı. Aylık ücretin ise 14 bin TL'ye kadar çıktığı belirtildi. Sürücüler, fahiş fiyatlar nedeniyle şikayetçi olsa da alternatif bir çözüm bulunmadığı için mağdur durumda kalıyorlar. İki yıl önceki tarifenin saatlik 45 TL olduğu öğrenilirken, yüzde 700'e varan zamın nasıl açıklanacağı ise merak konusu.

23.01.2024 - 13:52,  Güncelleme: 13:57
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Sosyal medyada paylaşılan bir video tepkilere neden oldu. İstanbul'da bir otoparkın saatlik ücret olarak vatandaştan 340 TL aldığı iddia edildi.

SAATLİK 340 TL, AYLIK 14 BİN TL

İstanbul'un Fatih İlçesine bağlı turistik mekanlardan biri olan Laleli'de park yeri bulmak bir hayli zor. Aracını otoparka park etmek isteyen sürücülerin ise ödemek zorunda olduğu ücret oldukça fazla. Öyle ki paylaşılan bir videoda özel bir otoparkın müşterilerden 340 TL'den başlayan otopark ücreti aldığı, bu ücretin aylık 14 bin liraya kadar çıktığı göze çarptı.

İKİ YILDA YÜZDE 700'E VARAN ZAM!

Park yeri bulamadığı için aracını otoparka bırakmak zorunda kalan sürücüler fahiş fiyattan oldukça şikayetçi. Ancak alternatif bir çözümün olmaması nedeniyle ellerinden bir şey gelmiyor. Aylık abonmanın standart bir otomobil için 10 bin TL olduğunu görenler "Ev kira parasına otopark ücreti." Yorumu yaptı. 2 yıl önceki tarifenin saatlik 45 TL olduğu öğrenilirken, yüzde 700'e varan zammın nasıl açıklanacağı merak konusu oldu.

İstanbul\'da bir otopark saatlik 340 TL ücret alıyor
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SON DAKİKA: İstanbul'da bir otopark saatlik 340 TL ücret alıyor - Son Dakika
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