İstanbul'da ''okul saati'' kararı! Pazartesi bu saatler arasında eğitim-öğretim yapılacak - Son Dakika
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İstanbul'da ''okul saati'' kararı! Pazartesi bu saatler arasında eğitim-öğretim yapılacak

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İstanbul'da pazartesi günü trafik yoğunluğundan dolayı eğitim öğretim 10.00 - 15.00 saatleri arasında olacak.

05.09.2024 12:59  Güncelleme: 13:15
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Anasınıfı ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için ilk zil "uyum" eğitimi için 2 Eylül'de çaldı, ilkokul ve ortaokullar ise 9 Eylül Pazartesi günü sınıflardaki yerini alacak. İstanbul'da eğitim-öğretim döneminin ilk gününde trafikte oluşacak yoğunluk nedeniyle saatler yeniden ayarlandı.

İşte İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama;

"2024 – 2025 Eğitim öğretim yılı, 09.09.2024 Pazartesi günü başlayacak. İstanbul'da resmi ve özel okullarımızda 2.951.685 öğrencimiz eğitim öğretime başlayacak olup bu öğrencilerimizden 715.835'i ilk kez yeni okullarında eğitim - öğretime başlayacaklardır.

Okulların açılmasıyla birlikte 16.000'i aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir.

Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda okulların açılacağı 09.09.2024 Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."

İstanbul\'da \'\'okul saati\'\' kararı! Pazartesi bu saatler arasında eğitim-öğretim yapılacak

İstanbul, 9 Eylül, trafik, Güncel, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da ''okul saati'' kararı! Pazartesi bu saatler arasında eğitim-öğretim yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Süleyman Karabulut: Okul yerine işi geç başlatıp geç bitirsenize. Çocukları işe getirip sonra okula mı götüreceğiz. Bizim yerimize işten izin alın bari 10 da götürelim bizde çocukları. 112 9 Yanıtla
    Abuzer Kadayıf: Annesi götürsün dayı sen işine devam 0 0
  • Fırat Duran: Pazartesi trafik olunca salı olmuyor mu? 94 3 Yanıtla
  • ferhat eser: sene 2024 istanbulda trafik sorunu devam ediyor çözülemedi hala eziyet 61 14 Yanıtla
    Alper Elma: ne alaksi var 2024 le yada 2075 olsa ne değişir her sene 400 bin araç trafiğe guriyor 3 milyon her sene okula başlıyor.istanbul nüfusu azalmıyor her sene 300-500 bin nüfusu çoğalıyor.yani bu iş duzelmesi mevcut yollarla olmaz.ki.sede evinden vazgeçip yola vermez yani bu durum hiç düzelmez ama daha kötü olur 0 0
  • ünal yalçın: Çok mantıklı bir karar... Keşke her gün bu saatte olsa.. Trafik yoğunluğu az olur.. 37 18 Yanıtla
  • Celaleddin Mertel: Ama olmazki memur arkadaşlar çok kıymetli çocuklarını kendi bırakıyor, kimsede bir şey diyemiyorum, adam mesaisine geç kalmış, iş aksamış kimin umurunda yeterki çocukları kendi bıraksın, işçilerin öyle bir hakkı olamaz, 08.02 geçe gelen kovulur, memurlarda öyle bir zırh varki, kimse delemez o zırhı. 35 9 Yanıtla
  • Kaho Kroyf: bu neyin kafası salı günü nasıl olacakmış aynı şeyi yapıp farklı sonuç bekleyen garip bir sistem 35 1 Yanıtla
  • Burak Gürsoy: ferhat sen nasıl eğitime gideceksin üzüldüm şimdi arkadaşların agu derken sen ne yapacaksın 19 12 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Salı günü aynı yoğunluk olmayacak mı? 23 0 Yanıtla
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