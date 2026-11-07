İstanbul'da sabah saatlerinde kısa süreli yağmurun ardından gökkuşağı oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da sabah saatlerinde kısa süreli yağmurun ardından gökyüzünde gökkuşağı oluştu. Gökyüzünde görsel bir şölen oluşturan gökkuşağı kısa süreliğine göründükten sonra kayboldu.
İSTANBUL'da sabah saatlerinde kısa süreliğine gökkuşağı oluştu.
İstanbul'da sabah saatlerinde kısa süreli yağmurun ardından gökkuşağı oluştu. Gökyüzünde görsel bir şölen oluşturan gökkuşağı bir süre sonra kayboldu.
Kaynak: DHA
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