İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika
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İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

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İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükselirken, 33 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor. İstanbul Valiliği art arda gelen ölüm haberleri sonrası yeni bir genelge duyururken sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatlarını iptal etti.

15.01.2025 11:54
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İstanbul'da son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sahte içki kabusu büyüyor. Megakentte hastaneye kaldırılan 8 kişinin daha tüm müdahalelere rağmen kurtarılamaması sonucu sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

İSTANBUL VALİLİĞİ HAREKETE GEÇTİ

33 kişinin hastanelerdeki tedavisinin devam ettiği kaydedilirken art arda gelen ölüm haberleri sonrası İstanbul Valiliği de harekete geçti.

63 İŞLETMENİN RUHSATLARI İPTAL EDİLDİ

Vali Davut Gül, kentte sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatlarının iptal edilerek kapatıldığını bildirdi. Vali Gül yaptığı paylaşımda, "Sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır. Sahte/kaçak içki satarak ölüme sebep olan herkes tespit edilerek adalete teslim edilmektedir. Lütfen dikkat! Ölüm vakaları artıyor" ifadelerini kullandı.

GENELGE YAYIMLANDI

Gül, paylaşımında, İstanbul Valiliğinin kaçak içki ve sahte alkol kullanımı ile daha etkili mücadele edebilmek için çıkardığı genelgeye de yer verdi. Valiliğin genelgesinde şu ifadeler yer aldı; "Bu kapsamda, 10 Ekim 2024'te çıkarılan Valilik genelgesiyle, alkol satışı yapan işletmelere 7 gün 24 saat kesintisiz ve belirlenen kalitede görüntü kayıt sistemi zorunluluğu getirildi. Bu genelgeye ek olarak 10 Ocak 2025'te yayımladığımız genelgeyle, kaçak ya da sahte alkol satışı yapan ve bu nedenle ölüme sebebiyet veren işletmelerin, yapılacak denetimlerle kaçak ya da sahte alkol satışı yaptığı belirlenen işletmelerin, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen satış ve sunum belgesi olmayan işletmelerin, özel kanunlardaki istisnalar hariç, mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda ilgili belediye meclisinin tespit ettiği içkili yer bölgesi dışında açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin, mevzuat gereği yapılacak idari işlemlere ilaveten, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları da iptal edilecektir. İptal işlemi, ruhsat verme yetkisine sahip idari birimlerle koordineli şekilde yürütülecek olup, kolluk kuvvetleri de konuyla ilgili denetimlerini aralıksız sürdürecektir."

İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi
İstanbul\'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 19\'a yükseldi

Sahte İçki, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Zafer musaboğlu:
    İçkiden ölene yazık denmez Sorumlu aranmaz. İçki haramdır Ve büyük günahtır Günahı normalleştirmeye çalışanların vay haline onlar için büyük bir azap vardır ahirette (tövbe edenler müstesna) Tövbe edenleri müjdeleyin. 44 38 Yanıtla
    Yunus Durak:
    Ömer Hayyamın dediği gibi madem haramsa, cennette ne için akar şaraplar 0 0
  • Apple User:
    Üzülmedim beter olsunlar 35 33 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    İyi olmuş diyenlere boydan gireyim 41 25 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    burdan iyi olmuş beter olsun diye yazanlara ulan çakma dinciler alkol sigara içmediğiniz için dünya sizin umrunuzda değil bu ülkede nefes almak bile parayla olmuş hergün ayne ürüne zammı olur kitapsızlar millet ne yapsın mileti bu hale getirdiler 41 23 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    bk için 35 29 Yanıtla
    Yunus Durak:
    Üretenler yabancı uyrukluymuş, ekmek satış noktasında içki üretiyorlarmış, bu alanada el atmışlar 0 0
  • Bilgehan Göktürk:
    Zafer musapoğlu,ne anlatıyorsun?Ne saçmalıyorsun?Sizin ve sizin ağa babalarınızın zihniyeti bu hale getirdi.Hala konuşuyormusunuz? 26 21 Yanıtla
  • yavuz d:
    dun bu haber ciktiginda akp nin sucu diye yorumlar yaziliyordu zam yapti diye :) birincisi yuzde 50 indirim bile yapsalar bu icenler yine sahteyi alirdi.ikincisi pahali zammi gectim ulan sahtesini ictiginde oluceksin kacari yok bu kadar mi bagimlisin.Neyse olenler muslumansa Allah gunahlarini affetsinn ne denir baska 16 9 Yanıtla
  • Hakan Uman:
    en güvenilir yol kolonya için içinde alkol var garanti verebilirim. 15 6 Yanıtla
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