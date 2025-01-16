İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi - Son Dakika
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İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

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İstanbul'da sahte içki nedeniyle son 72 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. 31 kişinin tedavisinin yoğun bakımda, 18 kişinin tedavisinin ise normal serviste devam ettiği bildirildi. İstanbul Valiliği, piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 2 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurmuştu.

16.01.2025 12:45
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İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 83 kişiden 30'u hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 83 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 30'u yaşamını yitirirken tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi. 31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin ise normal serviste devam ediyor.

İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

2 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Valiliği, sahte alkol nedeniyle denetim çalışmalarının aralıksız devam ettiğini duyurmuştu. Piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 6 şahsın gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, 2 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirilmişti.

NE OLMUŞTU?

Kent genelinde sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 65 kişiden 19'u yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, 3 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

İstanbul\'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 30\'a yükseldi

Sahte İçki, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Hakan Topcu:
    Allah ıslah etsin Hidayet versin iman dolu Güzel ölüm nasip etsin 441 48 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Bu olay avrupada olsaydı istifalar peş peşe gelirdi ama türkiyede sorumluluk alan bile yok 86 107 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Allah akıl fikir versin. kardeşim içmeyin şu laneti sağlığınıza yazikk paranıza yazık değer miydi? giden gidiyor ya arkasında bıraktıkları? 82 35 Yanıtla
  • Vadaa:
    Rakı 1500 olursa 79 33 Yanıtla
  • Davut Kochan:
    30 chpli kendini imha etmiş 30 oy 30 oy dur allah bereket versin amin 17 92 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu kacak icki imal edenleri ve satanlari ağırlaştırılmış muebbete mahkum edin lütfen 63 5 Yanıtla
  • Davut Kochan:
    Chpliler kendilerini imha ediyor 30 oy 30 oy dur allah bereket versin amin ?? yorumu yayınla admin 15 47 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    içki sigara Haram içmeyin bu Poku 32 22 Yanıtla
  • Ramadan Svs:
    içki butunn kötulüklerın anasidir 28 6 Yanıtla
  • Muharrem Yüzügüldü:
    eczanelerdeki alkol kitlerini satmasınlar önce onları durdurunnn 9 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi - Son Dakika
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