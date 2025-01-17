İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi - Son Dakika
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İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi

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İstanbul'da sahte içkiden 4 kişi daha hayatını kaybederken ölü sayısı 4 günde 38'ye yükseldi. Hastanelerde 27'si entübe durumda 46 kişinin sahte içkiden tedavi altında bulunduğu öğrenildi.

17.01.2025 10:50
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İstanbul'da sahte içkiye bağlı ölümlerin artık çığrından çıktığını söylemek mümkün. Megakent'te bugün 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4 günde 38'ye yükseldi.

27 KİŞİ ENTÜBE EDİLDİ

Sahte içki zehirlenmesine bağlı olarak hastaneye kaldırılan kişilerden 27'sinin entübe durumda olduğu belirtilirken 46 kişinin tedavisinin devam ettiği aktarıldı. Tedavisi tamamlanan 8 kişi taburcu edildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ İLAVE TEDBİRLER ALDI

Öte yandan art arda gelen ölüm haberleri İstanbul Valiliği'ni de konuyla ilgili ilave tedbirler almaya itti. Yapılan yazılı açıklamada sahte-kaçak alkolün satışı ve kullanımının önlenmesi amacıyla, 10 Ekim 2024 tarihli Valiliğin genelgesiyle, alkol satışı yapan işletmelere 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren, işletmenin tamamını görebilecek şekilde 7/24 yüksek çözünürlükte kayıt yapabilecek kamera sistemi kurulması ve kayıtların 30 gün süreyle kayıt altında tutma zorunluluğu getirildiği duyuruldu.

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Başakşehir'de çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği sahte alkol satışının yapıldığı Türkmen Lokantası mühürlendi.

RUHSATLAR İPTAL EDİLİYOR

Ayrıca 10 Ocak 2025 tarihli Valiliğin genelgesiyle; kaçak ya da sahte alkol satışı yapan ve bu nedenle ölüme sebebiyet veren, denetimlerle kaçak ya da sahte alkol satışı yaptığı belirlenen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen satış ve sunum belgesi olmayan, özel kanunlardaki istisnalar hariç, Mülki İdare Amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda ilgili belediye meclisinin tespit ettiği içkili yer bölgesi dışında, açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin, mevzuat gereği yapılacak idari işlemlere ilaveten, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının ilgili belediyeler tarafından iptal edilmesi kararı alındı.

KAYMAKAMLARA TALİMAT VERİLDİ

Bu genelgelere ilaveten ilçelerde; İl Ticaret Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan denetim ekipleri kurulması ve bu ekiplerin 24 saat esasına göre aralıksız denetim yapmaları konusunda Kaymakamlıklar yazılı olarak talimat verildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Sahte-kaçak alkol kullanımı ve satışıyla ilgili devam eden operasyonlarda; piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 15 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Kasten Adam Öldürme" suçundan tutuklandı. 8 şüphelinin işlemleri devam ederken, 3 kişi serbest bırakıldı.

29 TON SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

1 Ocak'tan bu yana yürütülen operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konuldu. Sahte ya da kaçak alkol sattığı tespit edilen 64 işletmenin işyeri ruhsatı iptal edilerek kapatıldı. İşletme yetkilileri hakkında başlatılan adli süreç ise devam ediyor. 2024 yılında yürütülen operasyonlarda toplam 302 ton sahte alkole el konulmuştu.

İstanbul\'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38\'e yükseldi

Sahte İçki, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • mesut:
    hükümet derhal istifa etmelidir 52 70 Yanıtla
  • Şehmus Aydın:
    bu zıkkımı içmeyin 56 31 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    her boka zam yaparsanız milleti bir kuru ekmeğe muhtaç ederseniz olacagı budur bazılarda yorumlarda yazmıs beter olsun tabi sizin tuzunuz kuru ölenlerin hepsi de gariban insanlar paraları olsa sahte alkol mu içecekler milleti bu hale koyan iktidar hükümet utansın sahipsiz ülke herkes kafasına gore 37 27 Yanıtla
  • Bahattin Eser:
    Darısı Ferhat'ın sülalesine İnsallh 48 10 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    yeter artık bize ne ya 30 17 Yanıtla
  • Gürdağ Kılıf:
    acı son kendi elleriyle intahar sayılır 26 14 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Ayran içen cipler ulan size niye arrange içiyorsunuz diyen varmi herkeş özgürdür istedigini içer neden bu ölümlerin sorumlusunu inkar ediyorsunuz suçlu saray ve Akp dir imamlarin maaşi ödensin diye alkollü içeceklere tekel ürünlerine görülmemiş zamlardir bu insanlarin katili AKP dir 23 12 Yanıtla
  • Apple User:
    ALKOL SAĞLIĞA VE VARLIĞA ZARARLIDIR. FERDİ ERDOĞAN. YAŞAM KOÇU. 15 15 Yanıtla
  • Saim Akkuzu:
    Alkolün %80 ni vergi, vergi %20 yapılsa kimse kaçak içki içmez. 21 9 Yanıtla
  • Nuri Aydemir:
    eee her kapanın bir düşeni var bu milet bile bile kendini öldürüyor 2 11 Yanıtla
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