İstanbul\'da hava ulaşımına sis engeli! Bazı seferler iptal edildi

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, hava yolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan bazı uçaklar, havada tur attı. Bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirilirken bazı seferler ise iptal edildi. Havalimanında planlanan kalkışlar da gecikmeli icra edildi. Yaklaşık 5 saat süren yoğun sisin ardından seferler, saat 08.30'dan sonra normale dönmeye başladı.

"SEFER İPTALLERİ YAŞANMAKTADIR"

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sis nedeniyle AJet'in bazı uçaklarının başka havalimanlarına yönlendirildiğini açıkladı. Yolculara, seferlerin güncel bilgilerini AJet'in internet sitesinden takip etmeleri uyarısı yapıldı. Yeşilkaya, "İstanbul Sabiha Gökçen varışlı seferlerimizde yoğun sis nedeniyle iptaller ve başka havalimanlarına yönlendirmeler olmaktadır." dedi.