İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak - Son Dakika
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İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle okulların yarın saat 16.00'da kapanacağı ifade edildi.

30.12.2024 11:53  Güncelleme: 12:08
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Yılbaşı öncesi İstanbul Valiliği'nden okul saatleriyle ilgili olarak bir değişiklik kararı geldi. Valilik'ten yapılan açıklamada trafik yoğunluğu ve güvenlik nedeniyle okulların yarın saat 16.00'da kapanacağı ifade edildi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ VURGUSU

Açıklamada şu ifadeler yer aldı; "31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi/ özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir."

İBB'DEN YILBAŞI GECESİ TEDBİRLERİ

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi de (İBB), İstanbulluların huzur ve güven içinde yılbaşı geçirmesi için çeşitli önlemler aldı. İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yılbaşı gecesi için şehrin dört bir yanında kesintisiz hizmet sunacak ekipler görevlendirildi, ihtiyaçlara hızlı müdahale için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Yılbaşı gecesindeki yoğunluğu karşılamak amacıyla toplu ulaşım araçları için ek seferler planlandı. İETT, 31 Aralık'ta 832 farklı hatta 64 bin seferini sürdürürken yılbaşı gecesi buna ek olarak, 25 farklı hatta toplam 304 ek sefer düzenlendi. Geceleri kesintisiz hizmet veren metrobüs sisteminde de 221 ek sefer konuldu. İBB'ye bağlı toplu taşıma hizmetleri, dini ve ulusal bayramlar ile resmi tatillerde olduğu gibi, 1 Ocak'ta da kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat ücretsiz olacak.

METRO HATLARI 24 SAAT HİZMET VERECEK

Metro İstanbul'da M1A Yenikapı- Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı- Hacıosman, M3 Bakırköy- Kayaşehir, M4 Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar- Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız- Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller ve M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 24 saat süreyle çalışacak.

T1 Kabataş- Bağcılar, T3 Kadıköy- Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları 1 Ocak'ta saat 02.00'ye kadar seferlerini sürdürecek. Şehir Hatları da 31 Aralık yılbaşı gecesi yolcu yoğunluğuna göre ek sefer düzenleyecek. Yine, yılbaşı gecesinde tüketici hakları ihlalleri, dilencilik, izinsiz ilan ve reklamlar, kaçak hafriyat dökümü, seyyar ve izinsiz faaliyetlerin engellenmesi amacıyla zabıta ekipleri vardiya usulüyle görev yapacak.

İstanbul\'da okullar yarın saat 16.00\'da kapanacak

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Son Dakika Güncel İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Özkan Tunç:
    Yılbaşı Kutlaması Müslümana Haramdır.. 71 54 Yanıtla
    yağız spotcu:
    begenmeyenlerin aklından suphe etmek lazım... 0 1
    Reyyan:
    hayır değil? 1 0
    Reyyan:
    hayır değildir. Bilip bilmeden konuşmayın. 1 0
    Çelikk:
    Yaşasın noel 0 0
  • Kamil Tekin:
    Kutlayın kutlayın daha çooookkkk yaradandan merhamet beklersiniz 47 50 Yanıtla
    Reyyan:
    millet isanın doğumunu kutlamıyorsa bu haram değildir? 1 0
  • Özgür Çelik:
    yeni bir yılın gelmesi eski yılın acısıyla tatlısıyla sona ermesini adabıyla kutlamak bu kör cahillere neden bu kadar batıyor anlamış değilim. 38 20 Yanıtla
    Refik Durmua:
    cehalet kendi beyninde kimseyi sorgulama bence git kendini sorgula 0 1
  • yağız spotcu:
    ülke dinden cıktı dinsizler yonetince 14 19 Yanıtla
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