İstanbul\'da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek

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İBB UKOME Toplantısı, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda, İBB'nin 2500 yeni taksinin hizmete alınmasını içeren 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'nin oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

UYGULAMA TABANLI 2 BİN 500 YENİ TAKSİ GELİYOR

Uygulama kapsamında hizmete girecek 2 bin 500 yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamalarıyla hizmet vererek yoldan yolcu alamayacağı, ödemelerin kredi kartı ve İstanbulkart ile alınacağı; taksi renk ve tasarımının yolcuların dijital taksileri edebilecek şekilde yapılacağı belirlendi. Uygulama detaylarının İBB Meclisi'nde de görüşülerek, İBB tarafından yürütülecek taksi ihaleleri ve uygulama tarihinin belirleneceği öğrenildi.

TEPE LAMBASI BULUNMAYACAK

Alınan kararla birlikte, yeni taksi sistemindeki araçlarda tepe lambası bulunmayacak. Yolcu alımı uygulama veya entegre taksi durakları üzerinden yapılacak.

T PLAKALI ARAÇLAR KULLANILACAK

Damalı T plakalı araçlar kullanılacak, taksilerin içerisinde ayrıca güvenlik bölmesi bulunacak. Ayrıca yeni sistemde taksiciler için kamuoyundaki negatif algının da iyileştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca bu durumun kurumsal taksi taşımacılığı sistemine de geçiş imkanı sunması bekleniyor.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

UKOME toplantısında kabul edilen yeni taksi uygulaması ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "2500 yeni taksi İstanbul'a hayırlı olsun. Uygulama Tabanlı Taksi Sistemi ile çağdaş, güvenli, erişilebilir, denetlenebilir, şeffaf ve teknolojik bir taksi sistemine geçiyoruz. Uzun çabalar sonucu UKOME'de bu teklifimize destek veren bütün bileşenlere teşekkürler" ifadelerini kullandı.