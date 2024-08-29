İstanbul'da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek - Son Dakika
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İstanbul'da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek

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İstanbul'un kronikleşen taksi konusunda beklenen adım atıldı. Bugün düzenlenen UKOME toplantısında İstanbul'da uygulama tabanlı taksi uygulaması kabul edildi. Uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek.

29.08.2024 11:13  Güncelleme: 11:35
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İBB UKOME Toplantısı, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda, İBB'nin 2500 yeni taksinin hizmete alınmasını içeren 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'nin oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

UYGULAMA TABANLI 2 BİN 500 YENİ TAKSİ GELİYOR

Uygulama kapsamında hizmete girecek 2 bin 500 yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamalarıyla hizmet vererek yoldan yolcu alamayacağı, ödemelerin kredi kartı ve İstanbulkart ile alınacağı; taksi renk ve tasarımının yolcuların dijital taksileri edebilecek şekilde yapılacağı belirlendi. Uygulama detaylarının İBB Meclisi'nde de görüşülerek, İBB tarafından yürütülecek taksi ihaleleri ve uygulama tarihinin belirleneceği öğrenildi.

TEPE LAMBASI BULUNMAYACAK

Alınan kararla birlikte, yeni taksi sistemindeki araçlarda tepe lambası bulunmayacak. Yolcu alımı uygulama veya entegre taksi durakları üzerinden yapılacak.

T PLAKALI ARAÇLAR KULLANILACAK

Damalı T plakalı araçlar kullanılacak, taksilerin içerisinde ayrıca güvenlik bölmesi bulunacak. Ayrıca yeni sistemde taksiciler için kamuoyundaki negatif algının da iyileştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca bu durumun kurumsal taksi taşımacılığı sistemine de geçiş imkanı sunması bekleniyor.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

UKOME toplantısında kabul edilen yeni taksi uygulaması ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "2500 yeni taksi İstanbul'a hayırlı olsun. Uygulama Tabanlı Taksi Sistemi ile çağdaş, güvenli, erişilebilir, denetlenebilir, şeffaf ve teknolojik bir taksi sistemine geçiyoruz. Uzun çabalar sonucu UKOME'de bu teklifimize destek veren bütün bileşenlere teşekkürler" ifadelerini kullandı.

İstanbul\'da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Taner İşlek: Güzel bir adım bence hayırlı olsun 23 5 Yanıtla
  • atakan şimşek: yaşasın martı tag 22 4 Yanıtla
  • Murat YILMAZ: Yerinde ve kararında bir hareket olmuş, şimdi yol ve mesafe beğenmeyen diğer taksiciler düşünsün.. 24 0 Yanıtla
  • Zeliha Yamak Sozbilir: Çok şükür nihayet çile bitecek inşaAllah 21 2 Yanıtla
  • omer ikiz: uygulama dışında kalanlar yolcu kapmak için kimi bulursa alacaktır. artık yolcu beğenmeme dönemi biter... 15 1 Yanıtla
  • halil tepe: Hoşcakal Tag. Adamlar Tagı bitirmek için yaptılar. Helal olsun sana Oğuz Alper Öktem 12 1 Yanıtla
  • Ali murat Çetinkaya: Ekrem imamoğlu ve ekibine katkıda bulunan tümüne teşekürler 7 5 Yanıtla
  • YoH null: param değerli değil yani hepsi boş 4 6 Yanıtla
  • Türk Ak: Taksiciyim işi bırakıp sizin takside şöför olmak istiyorum 3 0 Yanıtla
  • Hilmi aytürk: basimizdakiler gitmediği sürece bu sürgün bitmez ?????? 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek - Son Dakika
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