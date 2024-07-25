İstanbul\'da hava ulaşımına yağmur engeli! Sabiha Gökçen\'de uçuşların yüzde 5\'i iptal edilecek

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İstanbul'da yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların yüzde 5'i iptal edilecek.

İSTANBUL'A YAĞMUR SÜRPRİZİ

Haftalardır kavurucu sıcaklarla boğuşan İstanbul'a serinleten haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un da aralarında olduğu birçok şehirde bugünden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini belirtti.

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR İPTAL EDİLECEK

Meteoroloji'nin uyarısının ardından megakentte önlemler de alınmaya başlandı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 5'i iptal edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; MADKOM kararı ile26.07.2024 tarihinde saat 15:00'e kadar olan uçuşların %5'i iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu,ilgili havayolundan takip etmesi tavsiye edilmektedir."

METEOROLOJİ'DEN MARMARA BÖLGESİNE UYARI

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, gece yarısından itibaren İstanbul, cuma sabah saatlerinden itibaren de Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

MGM'ye göre bölgedeki kuvvetli yağış, 26 Temmuz 00.00 ile 19.00 arasında aralıklarla ve yerel olarak görülecek. Konuya ilişkin yapılan uyarı şöyle: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da, cuma sabah saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."