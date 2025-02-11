İstanbul\'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi

Güncel

İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle 12 Şubat'ta il genelinde eğitime bir günlük ara verildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kent genelinde etkisini arttıran kar yağışına ilişkin aldıkları kararı duyurdu.

Gül yaptığı açıklamada "İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir" dedi.

EĞİTİME KAR ARASI

Eğitime bir günlük ara verildiğini duyuran Gül, "Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

PEŞ PEŞE UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yaşanan kar yağışı hakkında önemli uyarılarda bulundu. İstanbul'un kuzeybatısı için yapılan uyarıda, bu akşam saat 18.00'den yarın akşam saat 18.00'e kadar kuvvetli kar yağışının etkili olacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeybatısı, Tekirdağ'ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli (5-10 cm, yükseklerinde 15 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı" ifadelerine yer verildi.

İMAMOĞLU AKOM'A GİTTİ

Öte yandan Megakentteki kar çalışmalarını takip etmek için AKOM'a geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 18.00'den sonra kar yağışının etkisini artırarak devam edeceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.