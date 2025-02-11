İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi - Son Dakika
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İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi

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İstanbul Valiliği, kentte etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle 12 Şubat'ta (yarın) okulların tatil edildiğini duyurdu.

11.02.2025 18:22
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İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle 12 Şubat'ta il genelinde eğitime bir günlük ara verildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kent genelinde etkisini arttıran kar yağışına ilişkin aldıkları kararı duyurdu.

Gül yaptığı açıklamada "İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir" dedi.

EĞİTİME KAR ARASI

Eğitime bir günlük ara verildiğini duyuran Gül, "Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

PEŞ PEŞE UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yaşanan kar yağışı hakkında önemli uyarılarda bulundu. İstanbul'un kuzeybatısı için yapılan uyarıda, bu akşam saat 18.00'den yarın akşam saat 18.00'e kadar kuvvetli kar yağışının etkili olacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeybatısı, Tekirdağ'ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli (5-10 cm, yükseklerinde 15 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı" ifadelerine yer verildi.

İMAMOĞLU AKOM'A GİTTİ

Öte yandan Megakentteki kar çalışmalarını takip etmek için AKOM'a geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 18.00'den sonra kar yağışının etkisini artırarak devam edeceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul\'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi

İstanbul, Güncel, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • ferhat eser:
    ÇELİKK DENEN ŞAHSI BU SİTEDE İSTEMİYORUZ DİYENLER TIKLASIN 81 13 Yanıtla
  • Çelikk:
    Aman Geç Kaldınız piclerr okulda oynadıkları yetmiyor mu 12 82 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Beykoz a güzel kar yağıyor Beykoz İstanbul un en güzel ilçesi yahuuu 29 6 Yanıtla
  • caps lock:
    Asıl yağış gece bekleniyor. O yüzden doğru bir karar olmuş. 24 2 Yanıtla
  • Feyyaz Cecen:
    Pendik'te yağmadı bile 19 3 Yanıtla
  • Ateş:
    Yoğun kar nerde ya ben niye göremiyom kaç gündür 13 4 Yanıtla
  • Ali Yıldız:
    yahu bu kar nereye yağıyor … üsküdarda damla kar yok 14 1 Yanıtla
  • Simge Akyel:
    çok erken bir karardı coğu yerde 3 demeden bitti var yollardan karda çekildi 6 9 Yanıtla
  • Kadriye Balcı:
    hani nerde kar ATAŞEHİR 12 1 Yanıtla
  • Apple User:
    anadolunyakası yok 11 1 Yanıtla
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