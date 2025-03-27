Bakan Tunç sinyali vermişti! Eylemlerde tutuklanan 7 gazeteci serbest bırakıldı - Son Dakika
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Bakan Tunç sinyali vermişti! Eylemlerde tutuklanan 7 gazeteci serbest bırakıldı

Bakan Tunç sinyali vermişti! Eylemlerde tutuklanan 7 gazeteci serbest bırakıldı

Görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan ardından tutuklanan 7 gazeteci için tahliye kararı verildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili dün, "Toplumu bilgilendirmek için görev yapan bahsedilen gazetecilerle ilgili olarak araştıralım durumlarını, eğer eylemlere karışmış, provakasyona karışmışlarsa o da doğru değil, durumlarına bakalım" demişti.

27.03.2025 09:38
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İstanbul'da, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto eylemlerini takip ederken gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 7 gazeteci hakkında tahliye kararı verildi.

İmamoğlu protestolarında haber takibi yapan 7 gazeteci gözaltına alınmıştı. AFP muhabiri Yasin Akgül, NOW Haber muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabiri Bülent Kılıç, muhabir Zeynep Kuray, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam ve muhabir Hayri Tunç daha sonra tutuklanmıştı.

BAKAN TUNÇ: DEĞERLENDİRECEĞİZ DEMİŞTİ

Bakan Tunç'a Meclis'te gazetecilerin tutuklanması soruldu. Tunç, şöyle yanıt verdi: "Dosyaların durumunu bilmek lazım. Gazetecilerin tutuklanmasını kimse istemez. Gazeteciler toplumu bilgilendiren kişiler ama orada gazeteci olarak bulunup şiddet eylemlerine katılmışsa o zaman konu yargının, bizim dosyasını bilmek mümkün değil. Bahsettiğiniz gazetecilerle ilgili durumlarını bir soralım. gazetecilerin mağduriyeti söz konusu olması. Eğer gazeteciyim diyerek şiddet eylemlerine karışmış, provokasyon girişimi olmuşsa ki o da doğru değil. O gazetecilik faliyeti olmaz. Ama durumlarına bir baktıralım."

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Son Dakika Güncel Bakan Tunç sinyali vermişti! Eylemlerde tutuklanan 7 gazeteci serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Tunç sinyali vermişti! Eylemlerde tutuklanan 7 gazeteci serbest bırakıldı - Son Dakika
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