İstanbul'daki Güvenlik Zirvesi sonrası açıklama: Terörsüz Türkiye için çalışmalar sürecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'daki Güvenlik Zirvesi sonrası açıklama: Terörsüz Türkiye için çalışmalar sürecek

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısı sonrası güvenlik zirvesi toplantısı yapıldı. Atatürk Havalimanı'nda 1 saat süren toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Terörsüz Türkiye için çalışmalar sürecek. Teröristan kurulmasına izin verilmeyecek" ifadeleri yer aldı.

24.10.2024 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan İstanbul'a dönerek güvenlik toplantısı düzenledi.

Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ndeki toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı. Toplantıda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı ve terörle mücadele konularının ele alındığı bildirildi.

"TERÖRİSTAN KURULMASINA İZİN VERİLMEYECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısında, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı ile terörle mücadeleye ilişkin atılan ve atılacak adımlar ele alındı. Zirve sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Terörsüz Türkiye için çalışmalar sürecek. Teröristan kurulmasına izin verilmeyecek" ifadeleri yer aldı.

İstanbul\'daki Güvenlik Zirvesi sonrası açıklama: Terörsüz Türkiye için çalışmalar sürecek

Atatürk Havalimanı, İstanbul, Türkiye, Güncel, TUSAŞ, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'daki Güvenlik Zirvesi sonrası açıklama: Terörsüz Türkiye için çalışmalar sürecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • mustafa sagdic:
    hani bitti dediydiniz, hani ayakkabi numaralarina kadar biliyor taniyordunuz ?? 34 13 Yanıtla
  • Selimcan Eren:
    Tayyip bir daha aday olamayacak beyhude çırpınışlar 20 24 Yanıtla
  • Selçuk Bülbül:
    yani apoyu serbest bırakıcaz mı ? 20 10 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    hazır olun çok yakında seçim var 4 6 Yanıtla
  • Mert Tekin:
    saatlerdir konuşma sonucu ortaya çıkan açıklama bu mu sadece çalışmalar sürecek 6 2 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    uyanın ey Türk milleti uyanın ey kürt milleti bu ülke hepimizindir sahip çıkalım birbirimize siyaset insanı donsuz bırakır bu siyaset yüzünden ne insanlarımız öldü bos yere yıllardır bunlar türk kürt üstümde siyaset yapıyor benim türklerlede kürtlerlede bizim birbirimiz le sorunumuz yok bizi yönetenlerin onların sorunu bizimle kim kimin ölümüne seviniyorsa Allah bin belasını versin Baska da bisey demiyecem istifa edin artık bu ülke babanızın malı degil yeter artık Allah aşkına 3 0 Yanıtla
  • Murat gelmez:
    doguyuda versen bu kan bıtmez...abd ısraıl desdeklı pkk..turk pkk mı kaldı..?? 1 1 Yanıtla
  • srkn t:
    Yakında sayın öcalanda demeye başlarlar. Ne hakkım varsa haram olsun 0 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    siz gidin getirdiğiniz mültecilerle beraber bu bize yeter 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 İstanbul’daki Güvenlik Zirvesi sonrası açıklama: Terörsüz Türkiye için çalışmalar sürecek İstanbul'daki Güvenlik Zirvesi sonrası açıklama: Terörsüz Türkiye için çalışmalar sürecek
19:40 MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı
19:22 Başak Cengiz’i hunharca katletmişti Samuray kılıçlı cani hakkında yeni karar Başak Cengiz'i hunharca katletmişti! Samuray kılıçlı cani hakkında yeni karar
17:17 TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
16:51 Sanık öğretmen ile acılı babanın diyaloğu mahkemeye damga vurdu Sanık öğretmen ile acılı babanın diyaloğu mahkemeye damga vurdu
10:12 İngiltere’de bir bakımevinde karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi: 3 ölü, 7 yaralı İngiltere'de bir bakımevinde karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi: 3 ölü, 7 yaralı
10:08 Taner Tolga Tarlacı’nın son durumunu Yasin Obuz açıkladı: Hapis cezası iptal olmuş Taner Tolga Tarlacı'nın son durumunu Yasin Obuz açıkladı: Hapis cezası iptal olmuş
09:48 Hamile kadın 10. kattan düşerek hayatını kaybetti, karnındaki bebek mucizevi şekilde kurtuldu Hamile kadın 10. kattan düşerek hayatını kaybetti, karnındaki bebek mucizevi şekilde kurtuldu
09:46 Zam dalgası ilaçlara da sıçradı Artış oranı dikkat çekici Zam dalgası ilaçlara da sıçradı! Artış oranı dikkat çekici
09:39 Kuzey Kore’den gönderilen çöp balonu Güney Kore’de başkanlık ofisi yerleşkesine düştü Kuzey Kore'den gönderilen çöp balonu Güney Kore'de başkanlık ofisi yerleşkesine düştü
09:32 Erdoğan, Bahçeli’nin Öcalan çağrısını televizyondan öğrenmiş Erdoğan, Bahçeli'nin Öcalan çağrısını televizyondan öğrenmiş
09:21 Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti Sucuktan çıkana şaşıracaksınız Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti! Sucuktan çıkana şaşıracaksınız
09:19 Oktay Kaynarca’dan TUSAŞ’a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler Oktay Kaynarca'dan TUSAŞ'a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler
09:17 Tesla Bitcoin varlıklarını açıkladı Tesla Bitcoin varlıklarını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 20:37:37. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'daki Güvenlik Zirvesi sonrası açıklama: Terörsüz Türkiye için çalışmalar sürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.