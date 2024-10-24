İstanbul\'daki Güvenlik Zirvesi sonrası açıklama: Terörsüz Türkiye için çalışmalar sürecek

Galatasaray 1905:

uyanın ey Türk milleti uyanın ey kürt milleti bu ülke hepimizindir sahip çıkalım birbirimize siyaset insanı donsuz bırakır bu siyaset yüzünden ne insanlarımız öldü bos yere yıllardır bunlar türk kürt üstümde siyaset yapıyor benim türklerlede kürtlerlede bizim birbirimiz le sorunumuz yok bizi yönetenlerin onların sorunu bizimle kim kimin ölümüne seviniyorsa Allah bin belasını versin Baska da bisey demiyecem istifa edin artık bu ülke babanızın malı degil yeter artık Allah aşkına