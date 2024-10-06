İstanbul Esenyurt\'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti

Türkiye, İstanbul Beyoğlu'nda iki şahsın genç bir kıza yönelik tecavüz girişimini konuşurken infial yaratan bir görüntü de Esenyurt'ta kaydedildi.
Yoldan geçen genç bir adam, sokak ortasında oyun oynayan kız çocuğunu eliyle taciz etti. Daha sonra aynı noktaya geri dönen sapık güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Görüntüyü paylaşan çok sayıda vatandaş yetkililere seslenerek daha güvenli sokaklarda yaşamak istediklerini belirtip "Bu sapığı bir an önce yakalayın" çağrısında bulundu.
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