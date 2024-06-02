İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var - Son Dakika
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İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İstanbul Küçükçekmece\'de bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Enkaz altında kalanlar olduğu belirtilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

02.06.2024 09:00
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan bir bina saat 08.45 sıralarında bilinmeyen bir sebeple çöktü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 4 katlı bir binanın çöktüğü ve içinde bazı vatandaşların enkaz altında kaldığı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Son Dakika Güncel İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var - Son Dakika

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