İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan bir bina saat 08.45 sıralarında bilinmeyen bir sebeple çöktü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 4 katlı bir binanın çöktüğü ve içinde bazı vatandaşların enkaz altında kaldığı belirtildi.
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Son Dakika › Güncel › İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var - Son Dakika
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